x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En plenas fiestas, más de 27.000 estudiantes de Antioquia presentan pruebas Saber este fin de semana

En total, 58 municipios, incluido Medellín, serán sede de este examen que mide las competencias en matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, inglés y competencias sociales y ciudadanas.

  • Del total de alumnos que asistirán a la jornada, 22.503 son alumnos regularizados de grado 11 y 4.755 hacen parte de programas de educación extraedad. FOTO: ARCHIVO
    Del total de alumnos que asistirán a la jornada, 22.503 son alumnos regularizados de grado 11 y 4.755 hacen parte de programas de educación extraedad. FOTO: ARCHIVO
Redacción El Colombiano
hace 55 minutos
bookmark

En pleno ambiente de festividades -pues es bien sabido que estamos en los días más importantes de la Feria de las Flores-, los estudiantes de 58 municipios, correspondientes a colegios públicos y privados que están dentro del calendario A, incluidos los de Medellín, presentarán las Pruebas Saber 11 este domingo, 10 de agosto.

Le recomendamos leer: Envigado es el municipio con los colegios más tesos de Colombia

En total serán 27.258 jóvenes los que presentarán la prueba. De ellos, 22.503 son alumnos regularizados de grado 11 y 4.755 hacen parte de programas de educación extraedad, incluyendo jornadas nocturnas y de fines de semana. Durante el mismo día también se llevará a cabo la Prueba Pre Saber y la validación del bachillerato para el calendario A.

Los municipios donde se harán las pruebas son: Abejorral, Amagá, Amalfi, Andes, Anorí, Arboletes, Barbosa, Cáceres, Caldas, Cañasgordas, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Cisneros, Ciudad Bolívar, Copacabana, Dabeiba, Donmatías, El Bagre, El Carmen de Viboral, El Santuario, Fredonia, Frontino, Girardota, Gómez Plata, Granada, Guarne, Ituango, Jericó, La Ceja, Maceo y Marinilla.

También están Medellín, Mutatá, Nechí, Necoclí, El Peñol, Peque, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Remedios, San Carlos, San Juan de Urabá, San Pedro de los Milagros, San Pedro de Urabá, San Roque, Santa Bárbara, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Sopetrán, Támesis, Urrao, Valparaíso, Vegachí y Vigía del Fuerte.

La recomendación para quienes tendrán este trance es que verifiquen antes de salir de sus casas que efectivamente lleven su respectivo documento de identidad, lápiz número 2, borrador de nata y sacapuntas.

La evaluación se desarrollará en dos sesiones: una en la mañana y otra en la tarde. La citación oficial puede consultarse en el sitio web del Icfes: www.icfes.gov.co, en la sección Citación.

Antioquia debe mejorar

Con las Pruebas Saber 11, el Instituto para la Evaluación de la Educación (Icfes) mide las competencias desarrolladas a lo largo de la educación primaria, básica y media en áreas como matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, inglés y competencias sociales y ciudadanas.

Además, le sugerimos: ¿Cuáles son las mejores universidades de Medellín según las Pruebas Saber? Así quedó el más reciente ranking

El secretario de Educación departamental, Mauricio Alviar destacó que “Antioquia tiene un reto importante de mejorar la calidad, de mejorar la categoría de las Pruebas Saber 11” y de hecho estas pruebas hacen parte de los intentos por alcanzar ese logro.

El Plan de Desarrollo 2024-2027 “Por Antioquia Firme”, la Gobernación establece la meta de que el 15,7 % de los establecimientos educativos oficiales del departamento mejoren su categoría en las Pruebas Saber 11 durante el cuatrienio.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida