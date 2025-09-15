Presupuesto 2026: se acaba el plazo para definir el monto, ¿qué podría pasar?

¿Hasta cuándo hay plazo de aprobar el presupuesto del 2026?

No obstante, según palabras del presidente del Senado, Lidio García, el proyecto de PGN tendría plazo para ser aprobado por el Congreso antes del 25 de septiembre de 2025. De no ser así, entonces el presidente Gustavo Petro sí podrá hacerlo por decretazo, lo que los economistas llaman “dictadura fiscal”.

Además, parece no ser un secreto que el Gobierno no cuenta con los votos para aprobar un decreto que está desfinanciado. Razón por la que algunos opositores le piden un recorte de hasta $40 billones, pero el Ministerio de Hacienda solo estaría dispuesto a ceder hasta 10 billones. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que el Gobierno enfrenta una decisión crucial frente al Presupuesto General de la Nación. Según explicó, el Ejecutivo tiene la posibilidad de ajustarlo a un nivel sostenible, en línea con la verdadera capacidad de los hogares y las empresas para aportar más recursos al Estado, sin poner en riesgo la estabilidad económica del país. Mac Master advirtió, sin embargo, que si no se toman decisiones responsables, Colombia podría entrar en una situación de “dictadura fiscal”, marcada por una presión excesiva sobre los contribuyentes, con efectos negativos sobre la competitividad empresarial y la generación de empleo. Entérese: La tributaria tendría efectos inflacionarios no despreciables, ¿en cuánto aumentaría el indicador? El dirigente gremial enfatizó que el país se encuentra en un punto de inflexión, en el que el manejo del gasto público determinará si se fortalece la sostenibilidad fiscal o, por el contrario, se profundiza la carga tributaria sobre la economía real. “¿Qué escogerá el Gobierno?”, cuestionó.

Consecuencias fiscales para el Estado