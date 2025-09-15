Presupuesto 2026: se acaba el plazo para definir el monto, ¿qué podría pasar?

Una de las noticias económicas más importantes del momento es el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN), que por ahora está definido en más de $556 billones y será determinante para el futuro de las finanzas públicas.
Ahora los ojos están puestos en cuál será el siguiente paso del Gobierno Nacional, ya que la semana pasada no se logró definir un monto entre el Ejecutivo y las Comisiones Económicas.
Así las cosas, algunos analistas sugieren que ese desacuerdo le da elementos jurídicos al Gobierno para presentar el monto por decreto, tal y como se definió el presupuesto para el 2025 por $511 billones.
Lea también: Presupuesto 2026: Andi advierte riesgos y pide ajuste de $45 billones
Eso porque así lo explica la Ley Quinta del Senado, ya que si una de las comisiones rechaza el proyecto, entonces podría interpretarse como un hundimiento de la propuesta. La cuestión es que el jueves pasado el quorum de la Comisión III fue roto y no se pudo continuar con el debate, lo que daría argumentos para esa interpretación.