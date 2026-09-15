Juan Manuel Alvarado reemplazará en el Dane al insubsistente Ricardo Valencia, ¿quién es?

El presidente De La Espriella designó al economista Juan Manuel Alvarado Nivia como nuevo director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), luego de declarar insubsistente a Ricardo Valencia, quien permaneció 26 días al frente de la entidad.
El nuevo funcionario es economista, tiene una maestría en Economía de la Universidad del Norte y un máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, donde se graduó con distinción. Es oriundo del Caribe y cuenta con una hoja de vida que respalda su designación.
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Como secretario de Planeación de Barranquilla, lideró iniciativas estratégicas como Así Vivo mi Barrio y Barranquilla 2100, que plantean una visión de largo plazo para el desarrollo urbano de la ciudad. También publicó el primer anuario estadístico de Barranquilla y sus investigaciones sobre impacto socioeconómico han sido reconocidas con premios nacionales e internacionales.