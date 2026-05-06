¿Vende por Rappi? Ya puede pedir crédito de hasta $61 millones; así funciona

En Colombia, el camino para que un pequeño empresario obtenga financiación suele estar lleno de obstáculos. Según cifras de la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, solo el 14,8% de las microempresas en el país logra acceder a crédito formal.
Ante este panorama, RappiPay, la fintech de Rappi y Davivienda, ha decidido mover sus fichas para cerrar esta brecha.
La entidad anunció el lanzamiento de RappiPréstamos Aliados, una nueva línea de crédito 100% digital diseñada exclusivamente para los más de 35.000 comercios que operan dentro de la “superapp”.
Con esta iniciativa, buscan inyectar capital a un tejido empresarial que representa más del 90% de la economía colombiana, pero que históricamente ha sido desatendido por la banca tradicional.
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