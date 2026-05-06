¿Vende por Rappi? Ya puede pedir crédito de hasta $61 millones; así funciona

En Colombia, el camino para que un pequeño empresario obtenga financiación suele estar lleno de obstáculos. Según cifras de la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, solo el 14,8% de las microempresas en el país logra acceder a crédito formal. Ante este panorama, RappiPay, la fintech de Rappi y Davivienda, ha decidido mover sus fichas para cerrar esta brecha. La entidad anunció el lanzamiento de RappiPréstamos Aliados, una nueva línea de crédito 100% digital diseñada exclusivamente para los más de 35.000 comercios que operan dentro de la “superapp”. Con esta iniciativa, buscan inyectar capital a un tejido empresarial que representa más del 90% de la economía colombiana, pero que históricamente ha sido desatendido por la banca tradicional. Puede leer: Ventas de locales en El Retiro, Antioquia, se fortalecen: Rappi inicia operación en el municipio con 50 restaurantes

Un respiro financiero para las microempresas en Colombia

El diferencial de esta propuesta radica en la agilidad. Mientras que un crédito empresarial convencional puede tardar semanas en ser aprobado, RappiPay ofrece desembolsos en cuestión de minutos y con procesos preaprobados. Esto es posible gracias a que la entidad no se limita a mirar el historial crediticio tradicional, sino que analiza el comportamiento real de ventas del negocio dentro de la plataforma. Los montos de estos préstamos oscilan entre los $1,8 millones y los $61,3 millones, con plazos de pago de hasta 24 meses. En cuanto al costo del dinero, las tasas arrancan desde el 17,4% E.A., una cifra competitiva que busca posicionar a RappiPay no solo como una pasarela de pagos, sino como un aliado estratégico para el crecimiento de los restaurantes y tiendas del país.

RappiPay entra al negocio de crédito para comercios con préstamos de hasta $61 millones.

Uno de los puntos que más llama la atención es el modelo de recaudo. Para evitar que el empresario se ahogue con cuotas fijas en meses de bajas ventas, el pago se realiza de forma automática a través de un porcentaje de las ventas diarias generadas en Rappi. De esta manera, si un día el comercio vende más, abona más; si la jornada está floja, la obligación se ajusta al flujo de caja real. “Nos emociona facilitar el acceso a capital a más de 19.000 negocios inicialmente. Analizamos la información transaccional para entender con precisión sus necesidades. Así, diseñamos un producto con procesos ágiles y un esquema de pago alineado a su realidad”, explicó Paolo Di Marco, CEO de RappiPay.

Apuesta por la inclusión financiera digital