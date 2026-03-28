Gobierno Petro regulará repartidores de Rappi y DiDi, ¿de qué trata el decreto?

Colombia está a pocas semanas de dar un giro en su legislación laboral. El Gobierno Nacional ultima un decreto que regulará el trabajo en plataformas de reparto como Rappi y DiDi Food, una de las apuestas más relevantes de la reforma laboral. La iniciativa será presentada en la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, como un caso de adaptación normativa a los empleos del siglo XXI, así lo reveló El Espectador. Aunque la reforma ya lleva cerca de un año en vigencia, este capítulo, uno de los más polémicos, aún no se había implementado. Lea más: ¿Trabaja en Uber, Didi o Rappi? Vea aquí cómo funcionará la seguridad social para los repartidores con la Reforma

Aportes a salud y pensión: cómo se repartirán los costos

El corazón del decreto está en la seguridad social. La nueva regla plantea un esquema mixto; por un lado, las plataformas asumirán el 60% de los aportes a salud y pensión, mientras que los repartidores independientes pagarán el 40% restante. En cuanto a riesgos laborales, el cambio es más evidente ya que el cubrimiento será asumido en un 100% por la empresa. Este modelo rompe con el esquema anterior, en el que los repartidores debían cubrir por completo sus cotizaciones o, en muchos casos, quedaban por fuera del sistema debido a ingresos inestables.

Más de 150.000 personas vinculadas a plataformas como Rappi o Didi pasarán a tener una relación laboral en calidad de dependientes y subordinadas, o de independientes y autónomas, según sea el caso, con dichas compañías, quienes pasarían a reconocer a los repartidores como “trabajadores digitales en servicios de reparto”.

Dos tipos de trabajadores: autónomos y subordinados

El decreto introduce una clasificación que busca zanjar uno de los debates más intensos del sector. En ese orden, habrá dos categorías: -Autónomos: mantendrán flexibilidad, sin subordinación directa, pero con acceso al sistema de seguridad social bajo el nuevo esquema. -Subordinados: tendrán contrato laboral formal, deberán cumplir horarios, acatar instrucciones y recibirán al menos un salario mínimo, con todos los derechos laborales. En la práctica, sin embargo, el mercado seguirá dominado por independientes. Según datos de Alianza Inn, el 99,9% de los repartidores opera hoy bajo esquemas de autonomía. Le puede interesar: Reforma laboral cambia reglas para Rappi y otras apps: repartidores deberán tener seguridad social

Plataforma tecnológica: la apuesta del MinTIC para formalizar

El nuevo modelo se soportará en una plataforma digital desarrollada con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic). Este sistema tendrá varias funciones clave como el registro de los repartidores activos, así como calcular el ingreso base de cotización. En esta plataforma también se podrán canalizar los aportes de empresas y trabajadores. Por lo tanto, la base de cotización se calculará sobre el 40% del total de ingresos mensuales del repartidor, reconociendo la naturaleza variable del trabajo en plataformas.

El contexto explica la urgencia de la medida por el Ministerio del Trabajo. Según el Dane, la informalidad laboral en Colombia alcanza el 55%. En el caso de las apps, el universo es más amplio, por ejemplo, en 2024 se registraron más de 600.000 cuentas activas de repartidores. Sin embargo, la cifra no equivale a personas únicas, debido al fenómeno del “multiapping”, donde un mismo trabajador opera en varias plataformas. Además, muchos ingresos están por debajo del salario mínimo, lo que históricamente ha dejado a estos trabajadores por fuera del sistema de protección social. En contexto: Estos fueron los productos más pedidos en Rappi en 2025

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