Gobierno Petro regulará repartidores de Rappi y DiDi, ¿de qué trata el decreto?

Colombia está a pocas semanas de dar un giro en su legislación laboral. El Gobierno Nacional ultima un decreto que regulará el trabajo en plataformas de reparto como Rappi y DiDi Food, una de las apuestas más relevantes de la reforma laboral.
La iniciativa será presentada en la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, como un caso de adaptación normativa a los empleos del siglo XXI, así lo reveló El Espectador.
Aunque la reforma ya lleva cerca de un año en vigencia, este capítulo, uno de los más polémicos, aún no se había implementado.
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