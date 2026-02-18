¿Malas cuentas del MinHacienda? Impuesto al patrimonio recaudaría $13,4 billones y no $8 billones, según Anif

El pasado 10 de febrero el Ministerio de Hacienda confirmó en pleno consejo de ministros en Córdoba que tendría que recurrir a un impuesto patrimonial a personas jurídicas para financiar la emergencia económica. Sin embargo, ya transcurrió una semana y todavía no se oficializa este gravamen.
La incertidumbre crece, pues las cuentas preliminares del Gobierno apuntan a que se recaudarían alrededor de $8 billones con ese impuesto, pero un cálculo del centro de estudios económicos Anif arroja que realmente serían $13,4 billones.
Así es, el desfase en ambos cálculos genera inquietud en los sectores empresariales, ya que la diferencia es de $5,4 billones.
Al respecto, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), sostuvo que la diferencia es “enorme”. Añadió: “No es un error menor, es prácticamente otra reforma tributaria encubierta”.
Recordó que la Contraloría General de la República señaló que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo podría contar con unos $2,69 billones disponibles para atender la emergencia. Por esa razón, la pregunta que queda en el aire es si el dinero de este recaudo corporativo será para atender la crisis climática o el déficit fiscal que enfrenta la caja estatal.