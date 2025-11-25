Denuncian que ilegales estarían reclutando a menores con videos en TikTok en el norte de Antioquia

Las autoridades encendieron las alarmas en el norte de Antioquia por una posible estrategia de grupos armados ilegales para atraer y reclutar menores de edad a través de videos y contenidos difundidos en redes sociales como TikTok.

Según las autoridades, estas estructuras estarían utilizando mensajes que van acompañados de corridos mexicanos donde exaltan la vida criminal y enaltecen a cabecillas de estructuras de los municipios de Angostura, Campamento, Guadalupe y Anorí.

Los videos cuentan con varios me gustas y comentarios en redes sociales, por lo que las autoridades le han hecho un seguimiento a la situación para prevenir que los adolescentes se vinculen a estas bandas.

En uno de los videos que está siendo investigado por las autoridades, se puede ver a varios delincuentes y también imágenes de la firma del Acuerdo de Paz entre Juan Manuel Santos y alias Timochenko.

Desde la Policía de Antioquia afirmaron que investigan si detrás de estos videos estarían las disidencias, el ELN o el Clan del Golfo. El coronel Óscar Mauricio Rico, explicó que algunos jóvenes habrían sido contactados luego de interactuar con estos contenidos, lo que sugiere un cambio en los métodos tradicionales de reclutamiento y un aprovechamiento de la alta exposición de adolescentes a plataformas digitales.

“Estas personas conquistan el corazón de los jóvenes con propuestas de trabajo. Ya cuando están inmersos y llegan al sitio, los menores notan que el trabajo tiene que ver con reclutamiento forzado. El último caso fue así. Se logró detectar a tiempo y gracias a la llamada de los familiares de uno de los jóvenes, se impidió que estos menores fueran desplazados hacia zonas rurales, donde hay actuar criminal y delictivo de grupos al margen de la ley”, expresó el coronel.

Según las autoridades, a la fecha se han logrado identificar aproximadamente a 16 menores que han sido reclutados por estas estructuras criminales, mientras que 4 han sido rescatados por la Policía Nacional luego de ingresar a las filas de grupos delincuenciales en los municipios de San José de la Montaña, Campamento y Segovia.