Registrador nacional dice que la consulta del Pacto Histórico ya está organizada y por ahora sí se hará

Hernán Penagos ratificó que aún no ha sido notificado sobre la suspensión de la medida cautelar que permite la consulta del partido de izquierda.

  Hernán Penagos confirmó que recursos para la consulta del Pacto Histórico ya fueron entregados a la Registraduría. Fotos: Colprensa y Pacto Histórico
    Hernán Penagos confirmó que recursos para la consulta del Pacto Histórico ya fueron entregados a la Registraduría. Fotos: Colprensa y Pacto Histórico
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

El registrador nacional, Hernán Penagos, declaró que hasta el momento no ha sido notificado sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejaba sin efecto la medida cautelar que le daba vida a la consulta interna del Pacto Histórico.

El funcionario declaró ante medios nacionales que los recursos para llevar a cabo este proceso fueron entregados a la Registraduría y ya se contrataron los servicios electorales para poder sacarlas adelante.

“Mientras no tengamos alguna otra decisión, nosotros venimos avanzando. Ya definimos la Divipol (documentos firmados durante la jornada electoral) para las consultas internas, ya establecimos el número de mesas, que son cerca de veinte mil. Ya tuvimos el pasado viernes una reunión con la fuerza pública, tanto militar como Policía, para asegurar esos puestos de votación”, declaró Penagos.

Lea también: Atención: se cayó la consulta interna del Pacto Histórico; decisión clave del Tribunal Superior

Con la decisión que había tomado en horas de la tarde el Tribunal Superior, se le impedía a la coalición del Gobierno participar en la consulta interna del 26 de octubre bajo la figura de partido político.

Espere ampliación...

