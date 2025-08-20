Así es la relación del Tren de Aragua con el régimen de Venezuela, ¿podría convertirse en el brazo armado internacional de Maduro?

La ONG InSight Crime, un centro sin ánimo de lucro que profundiza mediante informes y análisis la actualidad y naturaleza del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe ha publicado un estudio sobre el Tren de Aragua, el temido grupo delincuencial venezolano que se ha expandido en la región.

En dicho informe la organización sin ánimo de lucro hace un análisis sobre lo que es realidad y ficción entre lo que dicen los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela respecto al Tren de Aragua, además de hacer un repaso sobre las operaciones del régimen para “atacar” a esta banda criminal y el futuro de esta.

Para conocer más detalles de este análisis, EL COLOMBIANO habló con Jeremy McDermott, cofundador y codirector de la ONG y quien lleva más de dos décadas de experiencia hablando sobre este tipo de temas en América Latina.

Para McDermott, el régimen de Maduro tiene dos opciones sobre el futuro del Tren de Aragua, las cuales radican en darle un fin definitivo atacando su última base de operaciones o dejar sueltos a sus máximos cabecillas que podrían servirle en el exterior. “Maduro tiene dos opciones. Si él quiere acabar con el Tren de Aragua realmente en Venezuela, él puede atacar su último santuario que es Las Claritas”, dijo el codirector de la oenegé, haciendo énfasis al sitio del estado de Bolívar (Venezuela) bajo el control de alias Johan Petrica.

Sobre la otra opción, McDermott afirmó que el dictador venezolano puede tomar la decisión sobre los principales cabecillas del TDA de “dejarlos intactos” y decir: “vamos a dejar a Niño Guerrero y todos sueltos y lo podemos usar para hacer trabajitos afuera del país”.

Para esta ONG, el Tren de Aragua puede convertirse en un brazo armado del régimen de Maduro, recurriendo a una táctica de geocriminalidad, que es cuando un gobierno usa criminales en el extranjero para hacer “trabajitos”.

El régimen de Maduro “podría decidir que la banda es un activo útil, y permitir sus operaciones en Venezuela, mientras usa elementos en el extranjero para avanzar en sus objetivos geopolíticos y económicos”, dice el informe de la oenegé.

“El caso que tenemos es el del fiscal chileno que dijo que la muerte de Ojeda, que es un disidente militar que escapó de Venezuela, fue asesinado en Santiago de Chile. Fue ejecutado por el Tren de Aragua bajo las órdenes de Diosdado Cabello”, declaró el experto ante este medio.

Pese a este alcance internacional que tiene la agrupación criminal, para el codirector de la oenegé el reconocimiento del TDA “ha aumentado gracias a Estados Unidos en algunos casos, pero la realidad es que el grupo está debilitándose”.