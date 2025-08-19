“Nicolás, bufón, lárgate a Cuba antes que sea demasiado tarde”: advertencia de congresista de EE. UU. a Maduro tras despliegue de buques

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue creciendo, pues en medio de la movilización de buques norteamericanos en el mar Caribe y el anuncio del despliegue de 4,5 milicianos por parte del dictador venezolano Nicolás Maduro, un congresista de Estados Unidos le hizo una advertencia al líder chavista. Se trata del representante por Florida, Carlos Giménez, quien a través de sus redes sociales hizo señalamientos sobre Maduro y lo que pasará cuando tropas de Estados Unidos estén cerca al país sudamericano. Lea también: ¿Cuáles son los buques de guerra que Estados Unidos desplegó en el Caribe y qué capacidades tienen? “¿Que hará el tirano Nicolás Maduro cuando lleguen los 3 buques destructores de Estados Unidos a las costas de Venezuela? (SIC)”, fue lo que se cuestionó Giménez en su cuenta de X a lo que luego le añadió una irónica sugerencia para el autoproclamado presidente venezolano. “Nicolás, bufón, lárgate a Cuba antes que sea demasiado tarde”, puntualizó.

El mensaje lo publicó el congresista republicano luego de que horas antes utilizara sus redes sociales para calificar al chavista como “el narcotraficante más omnipresente en nuestro hemisferio”. “El régimen de Maduro debe ser aniquilado”, resaltó el parlamentario.

¿Estados Unidos está más cerca de Nicolás Maduro?

Las acciones del gobierno de Donald Trump en contra de Nicolás Maduro se han intensificado en las últimas semanas, esto tras las acusaciones sobre el dictador chavista por ser el presunto líder del Cártel de los soles, organización criminal involucrada en el tráfico de drogas en la región. Luego de esos señalamientos, el presidente Trump le ordenó a sus fuerzas armadas combatir a todos los carteles latinoamericanos como lo son el Cártel de Sinaloa, la pandilla salvadoreña MS-13, el Tren de Aragua, Cártel de los soles, Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN.