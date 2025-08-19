“Nicolás, bufón, lárgate a Cuba antes que sea demasiado tarde”: advertencia de congresista de EE. UU. a Maduro tras despliegue de buques

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue creciendo, pues en medio de la movilización de buques norteamericanos en el mar Caribe y el anuncio del despliegue de 4,5 milicianos por parte del dictador venezolano Nicolás Maduro, un congresista de Estados Unidos le hizo una advertencia al líder chavista.
Se trata del representante por Florida, Carlos Giménez, quien a través de sus redes sociales hizo señalamientos sobre Maduro y lo que pasará cuando tropas de Estados Unidos estén cerca al país sudamericano.
“¿Que hará el tirano Nicolás Maduro cuando lleguen los 3 buques destructores de Estados Unidos a las costas de Venezuela? (SIC)”, fue lo que se cuestionó Giménez en su cuenta de X a lo que luego le añadió una irónica sugerencia para el autoproclamado presidente venezolano. “Nicolás, bufón, lárgate a Cuba antes que sea demasiado tarde”, puntualizó.