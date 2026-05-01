“En Antioquia no pega el comunismo”: gobernador Rendón por baja asistencia en tarima de Petro

Pese al llamado del presidente Gustavo Petro para abarrotar el Parque de las Luces en el marco del Día Internacional del Trabajo, este 1° de mayo, la jornada terminó marcada por un cruce político en la red social X, en la que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señalaron la baja asistencia a la convocatoria. En terreno, EL COLOMBIANO constató que la plaza no se llenó, contrario a lo expresado por el mandatario.
Desde temprano y de acuerdo con información que le llegó a este medio, al parque arribaron aproximadamente 700 personas, trasladadas en 19 vehículos (16 buses y 3 chivas) desde los municipios de Caucasia, El Bagre, Pueblorrico, Valparaíso, Yarumal, Santa Bárbara, Andes y Támesis.
A esto se suma que, presuntamente, desde el día anterior un funcionario del SENA habría convocado a estudiantes y demás integrantes de la institución para asistir a la jornada. A través de un mensaje de WhatsApp enviado a lo que sería un grupo, en uno de los apartados se escucha: “hacerles una invitación especial... para conmemorar el Día Internacional del Trabajador... y también para que hagamos un acompañamiento... para recibir al presidente”.
En otro mensaje, el mismo funcionario señala que la participación sería “más personal que de un coordinador” y pide asistir “con la camiseta blanca del Sena” en un punto específico de La Alpujarra, lo que sugiere una organización previa de la asistencia.
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