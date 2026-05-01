“En Antioquia no pega el comunismo”: gobernador Rendón por baja asistencia en tarima de Petro

Pese al llamado del presidente Gustavo Petro para abarrotar el Parque de las Luces en el marco del Día Internacional del Trabajo, este 1° de mayo, la jornada terminó marcada por un cruce político en la red social X, en la que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señalaron la baja asistencia a la convocatoria. En terreno, EL COLOMBIANO constató que la plaza no se llenó, contrario a lo expresado por el mandatario. Desde temprano y de acuerdo con información que le llegó a este medio, al parque arribaron aproximadamente 700 personas, trasladadas en 19 vehículos (16 buses y 3 chivas) desde los municipios de Caucasia, El Bagre, Pueblorrico, Valparaíso, Yarumal, Santa Bárbara, Andes y Támesis. A esto se suma que, presuntamente, desde el día anterior un funcionario del SENA habría convocado a estudiantes y demás integrantes de la institución para asistir a la jornada. A través de un mensaje de WhatsApp enviado a lo que sería un grupo, en uno de los apartados se escucha: “hacerles una invitación especial... para conmemorar el Día Internacional del Trabajador... y también para que hagamos un acompañamiento... para recibir al presidente”. En otro mensaje, el mismo funcionario señala que la participación sería “más personal que de un coordinador” y pide asistir “con la camiseta blanca del Sena” en un punto específico de La Alpujarra, lo que sugiere una organización previa de la asistencia. Le puede interesar: Repartiendo almuerzos y presunta citación a personal Sena y sindicatos: así se llevó a cabo la marcha del 1.° de mayo en Medellín

Plaza sin llenar y cruce político

Pese a estas acciones, EL COLOMBIANO confirmó en terreno que la plaza no se llenó, en contraste con lo manifestado por el presidente Petro, quien sostuvo lo contrario. Incluso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de su cuenta de X señalando: “aquí no fue presidente @petrogustavo ¡En Antioquia no pega el comunismo! Nosotros elegimos trabajar y construir nuestro propio destino: dejamos la piel en cada causa que emprendemos y la sacamos adelante”, mensaje que acompañó con una imagen del parque con baja asistencia.

A este pronunciamiento se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien afirmó: “Ni pagando llenaron la plaza para Petro. Ni repartiendo comida, ni trayendo grupos de indígenas con niños, ni amenazando a transportadores a mover la gente, pudieron llenar la plaza. Medellín seguirá resistiendo ante el desastre de gobierno nacional. Petro creyó que luego del abandono y los insultos en contra de Medellín y de Antioquia podría llenar plazas. En Medellín no comemos cuento”. El mandatario también agregó: “En Medellín no nos gusta la gente que solo destruye y genera odio. Medellín se respeta. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Que las otras ciudades hagan lo mismo. No vamos a perder a Colombia. Ahora limpiaremos y arreglaremos el desastre que dejaron por su paso. Ellos destruyen, nosotros construimos”. Frente a estos señalamientos, el presidente Petro respondió al alcalde con el mensaje: “No le mientas a tu pueblo, Fico”, acompañado de una imagen en la que se vería el parque lleno. Sin embargo, este medio, que estuvo presente en el lugar, pudo constatar que la convocatoria no cumplió con las altas expectativas planteadas por el mandatario.

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