Brechas de calidad, uso excesivo de pantallas y constante uso de IA, los problemas que evidencian resultados de pruebas Pisa

Estas pruebas evalúan a los estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias, y los recientes resultados indican que Colombia ha caído en los dos primeros factores de medición. En lectura, Colombia obtuvo 399 puntos, lo que lo aleja aún más del mejor puntaje que registró, 425 en 2015. Las cifras están muy lejos, además, del promedio de la Ocde (461). En cuanto a matemáticas, el país mantuvo cifras muy similares con una leve caída de dos puntos, quedando en 381 en 2025. Estas cifras revelan un gran rezago del país en relación con los demás integrantes de la Ocde, que tienen un promedio de 463. Además, los resultados indican que en Matemáticas el 71% de los estudiantes que presentaron la prueba terminaron por debajo del nivel mínimo de la Pisa; mientras que en Lectura, el 54% no alcanzó el nivel mínimo.

Ciencias continúa siendo la competencia de los últimos años que ha presentado mejores resultados (414), aunque estos resultados siguen estando lejos del promedio de los países de la Ocde, que es de 482. Estos resultados demuestran que aún tenemos graves dificultades en la educación de nuestros niños y jóvenes, que coinciden con los hallazgos de un estudio realizado por el programa de Educación Infantil de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, según los cuales, cerca del 48 % de los niños y niñas del país no logra comprender un texto simple al terminar la primaria, mientras apenas el 29 % de los estudiantes alcanza un nivel básico en matemáticas. Este estudio, que tuvo en cuenta cifras de pruebas PISA, DANE y Saber 11, también advirtió que el sistema educativo colombiano enfrenta graves fallas estructurales que se están agudizando con las nuevas tendencias tecnológicas del mundo.

Los problemas de la educación

Existen diversas opiniones sobre las causas de esta problemática. Desde el mal uso de la inteligencia artificial hasta el crecimiento de brechas entre los estudiantes del país. Para la profesora del Departamento de Formación de la Universidad Javeriana, Elena Marulanda, entre las principales razones que explican la baja en general de los estudiantes en Lectura y Matemática se encuentra la permanencia de una brecha de calidad en los sistemas educativos de los estudiantes menos favorecidos.

Marulanda señaló que hay muchos estudiantes que no tienen la posibilidad de acceder a conocimiento de punta, oportunidades de nuevas metodologías e innovaciones educativas que les permitan fortalecer sus capacidades. Esta misma brecha se presenta entre el sistema educativo público y el sistema privado, pues, según el análisis de la docente, al sistema público aún le faltan muchas mejoras que le permitan fortalecer sus procesos. Sin embargo, la profesora de la Universidad Javeriana destacó que en estas pruebas se presentó un nuevo fenómeno, pues si bien la brecha entre los estudiantes más favorecidos y los menos favorecidos disminuyó, esto se debió principalmente a la caída de los resultados de los estudiantes más favorecidos. “La brecha entre los más favorecidos y los menos desfavorecidos en esta edición de las pruebas disminuyó, pero porque los más favorecidos cayeron y creo que ahí el argumento central está no solo en que las personas de clases más favorecidas usan más inteligencia artificial generativa hoy en día para pensar, para realizar sus tareas académicas y profesionales, lo cual de una u otra manera incide en que estén desarrollando menos sus funciones ejecutivas, menos su pensamiento crítico y eso se ve reflejado en un peor rendimiento en las pruebas de lectura en particular”, señaló. Es una preocupación que ya vienen recogiendo varios países del mundo e incluso las autoridades en Colombia. Recientemente, la Alcaldía de Bogotá anunció que limitaría el uso de los teléfonos móviles en los colegios con el objetivo de fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En la presentación de esta nueva normativa, la Alcaldía destacó que durante el proceso participativo de creación se evidenció que el 82 % de los docentes consultados observa que los estudiantes usan los dispositivos móviles durante las clases para jugar u otras actividades. Lea también: La UdeA y la Universidad Nacional, entre las 1.000 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái Además, en los 397 foros educativos institucionales realizados por la administración distrital se encontraron aportes que aseguran que el uso de celular, en un 62,3 %, genera dificultades de atención y concentración.

La regulación, una de las soluciones