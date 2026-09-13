Brechas de calidad, uso excesivo de pantallas y constante uso de IA, los problemas que evidencian resultados de pruebas Pisa

Estas pruebas evalúan a los estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias, y los recientes resultados indican que Colombia ha caído en los dos primeros factores de medición.
En lectura, Colombia obtuvo 399 puntos, lo que lo aleja aún más del mejor puntaje que registró, 425 en 2015. Las cifras están muy lejos, además, del promedio de la Ocde (461). En cuanto a matemáticas, el país mantuvo cifras muy similares con una leve caída de dos puntos, quedando en 381 en 2025. Estas cifras revelan un gran rezago del país en relación con los demás integrantes de la Ocde, que tienen un promedio de 463.
Además, los resultados indican que en Matemáticas el 71% de los estudiantes que presentaron la prueba terminaron por debajo del nivel mínimo de la Pisa; mientras que en Lectura, el 54% no alcanzó el nivel mínimo.