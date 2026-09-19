“Son corruptos por todos lados”: los chats en los que Eva Ferrer alertó a Petro sobre Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer

Hace varios días el país viene escuchando el nombre de Eva Ferrer, la española que fue amiga de la exprimera dama Verónica Alcocer y que, gracias a esa cercanía, terminó vinculada a contratos con el Estado. Sin embargo, un desacuerdo con la propia Alcocer terminó por romper esa relación y la llevó a alejarse del círculo presidencial. Antes de esa ruptura, Ferrer había conseguido convertirse en una mujer de confianza de uno de los círculos más cercanos y exclusivos de la familia presidencial, al punto de tener acceso al propio Gustavo Petro. Por eso, su figura cobra especial relevancia ahora que se conocen nuevas conversaciones que sostuvo con el entonces presidente. Se trata de chats, conocidos por Semana, en los que la española al parecer le advierte a Petro sobre distintas situaciones que consideraba irregulares. Las conversaciones fueron entre octubre de 2022 y agosto de 2026. Puntualmente, Ferrer habló de hechos que involucraban a Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, y a Agmeth Escaf, entonces representante a la Cámara y actualmente senador del Pacto Histórico.

Las conversaciones fueron intercambiadas mediante la aplicación LINE y también muestran el deterioro de la relación entre Ferrer y Alcocer. La exconsejera manifestó a Petro que tenía diferencias con personas cercanas a la entonces primera dama y que estas situaciones habían afectado su trabajo en la Presidencia. El primer señalamiento relacionado directamente con Fernández Alcocer y Escaf fue el 31 de mayo de 2023. Ese día, Ferrer le informó a Petro que había recibido información sobre una posible publicación periodística relacionada con presuntos hechos de corrupción. “Gustavo, ¿cómo estás? Siento comentarte esto en este momento, pero me dicen de muy buena fuente que medios están armando periodísticamente toda una trama de corrupción y de puesta de cargos por parte de los primos de Verónica y Agmeth”, dijo Ferrer en el chat. En ese mismo intercambio, la entonces consejera señaló que había intentado comunicarse con “Lau”, en una posible referencia a Laura Sarabia, quien para ese momento era jefa de despacho de Petro, y afirmó que estaba dispuesta a ayudar a enfrentar las posibles publicaciones.

Ferrer habló con Petro de reuniones, contratos y diferencias con Alcocer

El 14 de junio de 2023, Ferrer volvió a comunicarse con Petro para referirse a la situación que atravesaba con Carlos Ramón González, quien entonces estaba al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. “¿Qué es lo que está pasando?”, le preguntó Petro. “Es largo. En resumidas cuentas, es que con Vero no hay comunicación fluida desde hace meses”, respondió Ferrer. En esa conversación mencionó nuevamente a Mario Fernández Alcocer y aseguró: “Mario está ahí jodiendo y yo intentando protegernos”. También sostuvo que Alcocer “no entiende la institucionalidad y se cree que yo no hago lo que quiere cuando quiere”. Ferrer afirmó además que estaba siendo sometida a un supuesto acoso laboral para apartarla del entorno de la entonces primera dama. “Mucho chisme, pero imposible hablar a solas desde noviembre. Yo desde noviembre siento que me están haciendo un mobbing por parte de Mario para sacarme de su entorno porque yo no apruebo”, agregó. Entérese: “No he recibido nada”: Marelbys Meza asegura que no ha sido indemnizada por Laura Sarabia Según el relato de Ferrer, intentó reunirse con Alcocer antes de viajar a España para explicarle lo que estaba ocurriendo. Aseguró que acordaron un almuerzo, pero que el encuentro no se produjo: “Me dijo que al día siguiente y nunca más”. La exconsejera también atribuyó el distanciamiento a su negativa a permitir la intervención de Escaf y Fernández Alcocer en asuntos de la Consejería. “Muy ofensivo desde hace rato. Os he ido pidiendo ayuda, pero nadie ha calibrado. Ella está cabreada porque no doy juego a Agmeth y Mario. Intento cumplir, me ponen trampas, dicen mentiras... y la que firma en la Consejería soy yo y eso Vero no lo entiende”. En medio de esa conversación, Petro respondió: “Con cuidado. Creo que es gente corrupta”. Ferrer contestó: “Yo sé que es corrupta”. Posteriormente, explicó al entonces presidente por qué había mantenido distancia frente a determinadas reuniones y contratos. “Por eso he estado con tanto cuidado. Mario me quería meter en reuniones, contratos, etc. Por ejemplo, la compañía de gas de Barranquilla”, informó Ferrer. Los señalamientos contenidos en estos mensajes corresponden a afirmaciones realizadas por Ferrer. El informe pericial que recoge las conversaciones acredita el intercambio de mensajes, pero no establece por sí mismo que las conductas mencionadas hayan ocurrido ni determina responsabilidades penales.

“El poder envenena”

La conversación también registra las diferencias de Ferrer con Verónica Alcocer. La entonces consejera afirmó que la relación entre ambas se había deteriorado y manifestó que la ex primera dama había cambiado después de llegar al poder. “¡Esos dos son corruptos por todos lados! Y se están aprovechando de ella”, escribió Ferrer al referirse a Fernández Alcocer y Escaf. Después agregó: “Yo a Vero la quiero, pero ya no me gusta. Se ha vuelto una tirana; nadie puede hablar con ella, solo grita y nadie la contradice. La he estado protegiendo todo lo que he podido, a ella y a mí, y al Gobierno. Pero esta vez se ha pasado mucho”. Petro respondió: “Ajá. El poder envenena”. Ferrer añadió: “Mi definición de buena o mala persona está en gestionar bien o mal el poder que uno tiene”. Entérese también: Abogada que prestó su apto para presunta entrega de dinero de la UNGRD salió del país En otro mensaje aseguró que Alcocer había pedido a Mauricio, a quien identificó como una persona cercana, que se apartara de ella. “Imagínate que Vero le ha dicho a Mauricio que se aleje de mí. Que ella o yo. Es el mejor amigo que tengo, compañero y apoyo, y le pone en esa tesitura. Dejándome aislada. Eso es coacción, que al final somos trabajadores”, escribió. Posteriormente, Ferrer informó a Petro que había presentado su renuncia como consejera ante Alcocer. Según los documentos divulgados, después dejó el cargo y sostuvo que Manel Grau, empresario catalán cercano al entorno de la entonces primera dama, la había presionado para que saliera. Ferrer también afirmó que Petro le ofreció buscarle una nueva posición dentro del Gobierno, pero esta no se concretó.

Los mensajes posteriores y los reclamos de Ferrer

La comunicación entre Ferrer y Petro continuó después de su salida de la Consejería. El 28 de mayo de 2024, la exfuncionaria volvió a mencionar a Escaf y Fernández Alcocer al referirse a la situación que enfrentaba tras la entrada de Euclides Torres a la Casa de Nariño. “Yo no he merecido el trato recibido desde el día dos: se me dejó de hablar, se me gritaba; ningún interés por los temas de la Consejería. Tener al primo y a Agmeth molestando, implicándome en la filtración del video, remató el maltrato”, manifestó Ferrer. También aseguró que tenía pagos pendientes correspondientes a su trabajo durante la campaña presidencial y a la posesión de Petro. “No me voy a dejar inculpar por terceros que sí tuvieron intereses personales. Sigo leal a ti y a tu proyecto, pero no paran de molestar”, concluyó ese día. Los chats también incluyen solicitudes de Ferrer relacionadas con proyectos personales. Entre ellos estaba el libro Colombia, más allá de la memoria, elaborado con fotografías de Mauricio Vélez. La exconsejera le contó a Petro que había buscado recursos para imprimirlo sin obtener financiación. Lea también: Detalles de la investigación de Fiscalía sobre dineros de consulta presidencial del Pacto Histórico “Si cae este proyecto, mi gestión en este gobierno será de cero por ciento de ejecución. Creo que ni humanamente, ni profesionalmente, merezco esto”, escribió. Ferrer sostuvo que Petro le había sugerido buscar respaldo de Ecopetrol y el Banco Agrario. Al referirse a la falta de financiación, escribió: “Y pensaría: ‘Qué casualidad que las dos empresas que me dijiste que fuera a ver fueran Banco Agrario y Ecopetrol’, y después de marearme, las dos hayan puesto cero. Llámame mal pensada, me suena a Mario Fernández y familia Alcocer”.

El reclamo por más de $640 millones

Otro de los asuntos registrados en los mensajes corresponde a una reclamación económica de Ferrer contra Verónica Alcocer y Manel Grau. La exconsejera aseguró que le adeudaban cerca de $640 millones por obligaciones relacionadas con la campaña de 2022 y gastos de la posesión presidencial. “Me deben cuatro mensualidades de mi trabajo de campaña: junio, julio, agosto y septiembre de 2022, y otros dineros”, le recordó a Petro en octubre de 2025. Ferrer sostuvo que Alcocer le había indicado que posteriormente arreglarían las cuentas, mientras que Grau le habría pedido demostrar la existencia de la deuda. La exconsejera acudió posteriormente a un proceso de conciliación. En ese contexto mencionó a Xavier Vendrell como posible intermediario de Grau y escribió: “XV no ha aparecido, pero más allá de eso prefiero no seguir dependiendo de intermediarios ni de terceros”. Conozca: La veterinaria fantasma de los gatos de Ricardo Roa: $900 millones facturados y una sede que no aparece La audiencia de conciliación entre Ferrer, Alcocer y Grau estaba prevista para el 14 de septiembre de 2026 en la Cámara de Comercio de Bogotá. El objetivo era discutir el pago de los más de $640 millones reclamados por Ferrer. Según información publicada por SEMANA, el encuentro terminó sin acuerdo y Alcocer y Grau no estuvieron presentes. En abril de 2026, Ferrer también le solicitó ayuda a Petro para la designación de una persona de su confianza en la Notaría 38 de Bogotá. En esa conversación afirmó que “el primo de VA” le había ofrecido una notaría a una conocida “si le daba algo para joderme”. El 18 de junio, Ferrer compartió con Petro una publicación relacionada con Alcocer y escribió: “Ella hace lo que le da la gana, luego te cuenta lo que le da la gana y a los demás nos toca recoger los platos rotos”. También manifestó: “Aguantamos y callamos por ti, por el proyecto que representas. Y en mi caso, por las niñas”. Y agregó: “Hay mucho damnificado del hacer de ella, sobre todo mujeres”.

El quiebre entre Ferrer y Petro

La relación entre Ferrer y Petro terminó de deteriorarse en agosto de 2026, después de la publicación de audios de la exconsejera. En uno de los intercambios, Petro le escribió: “Decidiste ver cómo golpeabas a la mamá de mis hijos”. Un minuto después agregó: “Nunca he podido entender por qué una persona puede odiar y destruir”. Ferrer negó haber filtrado información y respondió: “La mamá de tus hijos lleva cuatro años golpeándome a mí. Pregúntaselo a ella. Así vive”. Los nuevos chats se conocen después de otras declaraciones públicas de Ferrer sobre el entorno de Verónica Alcocer. En agosto, la exconsejera identificó a Mario Fernández Alcocer, Agmeth Escaf y Manel Grau como los “Tres Tenores” que, según su versión, tenían influencia sobre la entonces primera dama. Continúe leyendo: Fiscalía ordenó el embargo de bienes de Óscar Iván Zuluaga, ¿por qué? Tras esas declaraciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación relacionada con posibles actos de corrupción alrededor de la ex primera dama, según informó Semana. Los mensajes divulgados ahora amplían las afirmaciones que Ferrer había realizado previamente y muestran que algunas de sus preocupaciones fueron comunicadas directamente a Petro durante el periodo en que ambos mantuvieron contacto. Las eventuales responsabilidades de las personas mencionadas en las conversaciones deberán establecerse mediante las investigaciones y actuaciones de las autoridades competentes.

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