“Son corruptos por todos lados”: los chats en los que Eva Ferrer alertó a Petro sobre Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer

Hace varios días el país viene escuchando el nombre de Eva Ferrer, la española que fue amiga de la exprimera dama Verónica Alcocer y que, gracias a esa cercanía, terminó vinculada a contratos con el Estado. Sin embargo, un desacuerdo con la propia Alcocer terminó por romper esa relación y la llevó a alejarse del círculo presidencial.
Antes de esa ruptura, Ferrer había conseguido convertirse en una mujer de confianza de uno de los círculos más cercanos y exclusivos de la familia presidencial, al punto de tener acceso al propio Gustavo Petro. Por eso, su figura cobra especial relevancia ahora que se conocen nuevas conversaciones que sostuvo con el entonces presidente.
Se trata de chats, conocidos por Semana, en los que la española al parecer le advierte a Petro sobre distintas situaciones que consideraba irregulares. Las conversaciones fueron entre octubre de 2022 y agosto de 2026.
Puntualmente, Ferrer habló de hechos que involucraban a Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, y a Agmeth Escaf, entonces representante a la Cámara y actualmente senador del Pacto Histórico.