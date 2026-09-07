Ya hay fecha para el inicio del juicio a Ricardo Roa por financiación de campaña Petro, ¿cuándo será?

El organismo también señaló que parte de los recursos habría provenido de fuentes prohibidas y que algunos aportes no fueron declarados de manera adecuada.

El proceso penal contra Ricardo Roa está relacionado con las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

La Fiscalía presentó escrito de acusación contra Roa, quien estuvo a cargo de la administración financiera de la campaña y, según la investigación, habría dirigido, manejado y autorizado gastos que superaron los topes establecidos para las elecciones presidenciales.

Lea también: Ricardo Roa se salva, por ahora, de investigación por millonario negocio de helicópteros, ¿qué pasó?

De acuerdo con el ente acusador, los informes financieros entregados por la campaña al Consejo Nacional Electoral (CNE), contrastados con la información recopilada durante la investigación penal, mostrarían que los límites de gastos fueron excedidos tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Para la primera vuelta, la Fiscalía estableció un presunto exceso de $1.388 millones, mientras que en la segunda habría identificado gastos adicionales por $276 millones por encima del tope permitido.

La investigación, además, contempla posibles irregularidades relacionadas con el origen y el reporte de los recursos. Según la Fiscalía, parte del dinero utilizado en la campaña habría provenido de fuentes prohibidas y algunos aportes no habrían sido reportados de manera adecuada ante las autoridades electorales.

Roa no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y se declaró inocente durante la audiencia de imputación. Su abogado, Juan David León, ha señalado que continúa trabajando en la estrategia de defensa para enfrentar el proceso.

Conozca: Juez ordena reabrir caso que salpica a Ricardo Roa por presunto favorecimiento a empresa de helicópteros

El caso tuvo un nuevo capítulo a finales de julio, cuando trascendió que Roa estaría evaluando un eventual preacuerdo con la Fiscalía.

La posibilidad contemplaría que el exdirectivo entregue información adicional al ente acusador a cambio de eventuales beneficios judiciales. Esa versión se conoció el 31 de julio, un día después de su salida de la presidencia de Ecopetrol.

Con el escrito de acusación, este proceso entra en una nueva etapa. En la audiencia de acusación la Fiscalía deberá exponer ante un juez los hechos que atribuye a Roa y los elementos de prueba con los que pretende llevarlo a juicio por la presunta violación de los límites de gastos en campañas electorales.