Investigaciones por supuestas coimas contra la empresa de aviones sueca Saab fueron archivadas. ¿De qué se trataban?

La negociación entre el gobierno de Colombia y la empresa sueca Saab ha sacado a la luz varios antecedentes de esta firma extranjera, en los que fue investigada por presuntos hechos de corrupción que a la fecha no han sido probados.

En Suráfrica, según reportes de la prensa local, el Estado y Saab signaron un contrato para la compra de 26 aeronaves Gripen a finales de los 90.

Dicha negociación produjo años después varias investigaciones internas, tanto en el gobierno surafricano como en la firma europea, por el presunto pago de sobornos y coimas a lobbystas para asegurar el contrato.

Tales pagos sumarían 24 millones de rands (moneda local), y sus receptores habrían sido empleados de la empresa británica BAE Systems, la cual fabrica varios componentes tecnológicos del Gripen.

De otro lado, también hubo investigaciones por supuestas irregularidades en Brasil, país que en diciembre de 2013 invirtió US$4.500 millones en la adquisición de 36 cazas de Saab. En ese momento, al igual que hoy lo hizo Colombia, rechazó las ofertas de Francia y EE. UU.