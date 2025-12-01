x

Comienza la discusión por el salario mínimo; hoy se instala la mesa que definirá el aumento de 2026

La mesa del salario mínimo inicia hoy 1 de diciembre en Bogotá, con propuestas divididas y la presión de ajustar el ingreso de más de 7,4 millones de trabajadores.

  • Arranca la negociación clave del salario mínimo que impactará a 7,4 millones de trabajadores en Colombia. FOTO: MinTrabajo.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 17 minutos
bookmark

Comenzó diciembre y, como cada año, el país vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles para los hogares colombianos, el ajuste del salario mínimo.

A las 10:00 de la mañana, en el Ministerio del Trabajo, se instala la mesa de concertación del salario mínimo 2026, una cita que definirá el ingreso de más de 7,4 millones de personas, según la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar.

La jornada de instalación se realiza en el Auditorio del quinto piso del WorkTech Center (Carrera 7 # 31-10), en Bogotá, con rueda de prensa incluida.

Este año, el proceso arranca con un detalle particular, desde hace meses se sabe que Fenalco no participará en la negociación, lo que deja la responsabilidad sobre el Gobierno, las centrales obreras y el sector empresarial representado por otros gremios, como Acopi, que confirmó su participación.

InfogrÃ¡fico
Comienza la discusión por el salario mínimo; hoy se instala la mesa que definirá el aumento de 2026

Puede leer más: Acopi participará en la Mesa Tripartita para definir el salario mínimo de 2026

Noticia en desarrollo...

