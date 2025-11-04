Gobierno Petro propone un aumento del salario mínimo para 2026 por encima de la inflación en Colombia

El ministro encargado de Hacienda, Carlos Betancourt, defendió la propuesta de que el salario mínimo de 2026 suba por encima del cálculo tradicional de inflación más productividad, con el objetivo de corregir la precariedad histórica de los ingresos de los trabajadores colombianos.
Lo anterior se conoció el pasado 31 de octubre, cuando se reunió la junta del Banco de la República para conocer decisión de tasas de interés.
En esa reunión, Betancourt también pidió revisar por qué tantos precios en el país están indexados al salario mínimo, un mecanismo que, según expertos, amplifica el costo de vida y limita el impacto real de los aumentos.
El funcionario destacó que las personas con ingresos superiores al mínimo han mejorado su posición económica en los últimos trimestres, mientras que el desempleo sigue cayendo, lo que da espacio a una discusión más ambiciosa sobre el aumento.
