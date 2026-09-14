El “botín” de Santiago Buitrago en La Vuelta a España: esta es la millonaria cifra que ganó tras ser campeón de la montaña

En el ciclismo, la capacidad para resistir el sufrimiento es directamente proporcional a la posibilidad de conseguir un premio. Para ganar, sobre una bicicleta, hay que ser buen exponente del arte de sufrir. Más cuando se es escalador y, por ejemplo, se suben pendientes como la de los últimos 8 kilómetros del Colado de Alguacil en España, que alcanzan hasta un 13% de desnivel.
Subirla requiere inteligencia, pericia, coraje. Todas esas virtudes las tuvo, en la edición 2026 de La Vuelta a España, el corredor bogotano Santiago Buitrago. El domingo, cerca del ocaso de las últimas horas de sol en Granada –no terminó en Madrid por el Premio de F1 y el antecedente de protestas en 2025–, el bogotano, de 26 años, se subió al podio de la ronda ibérica vestido de pepas azules para ser coronado como campeón de la montaña.
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