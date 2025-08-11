SEC podría investigar a Ecopetrol por posible conflicto de interés en compra de apartamento de Ricardo Roa

La petrolera estatal Ecopetrol se enfrenta a un nuevo capítulo de escrutinio internacional.
Un memorando confidencial de la firma de abogados Covington & Burling, enviado en octubre de 2024 a los nueve miembros de la junta directiva, advierte que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) podría investigar un posible conflicto de interés que involucra a su presidente, Ricardo Roa Barragán. Así lo reveló Caracol Radio.
El origen del caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Roa compró el apartamento 901, ubicado en Bogotá, a una empresa presuntamente vinculada al empresario del sector hidrocarburos Serafino Iacono.
Menos de cuatro meses después, en abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol.