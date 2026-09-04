Santiago Silva se va de la Secretaría de Cultura previo a la Fiesta del Libro; asume el cargo Verónica Suárez

El anuncio lo hizo Federico Gutiérrez en una de sus historias de Instagram en la noche de este jueves. Allí le dio la bienvenida a Verónica Suárez, su actual secretaria privada a la Secretaría de Cultura y le dio las gracias a Santiago Silva Jaramillo, quien se despide del cargo días previos al comienzo de la Fiesta del Libro y la Cultura, una de las actividades más importantes de su cartera. “Gracias por tu trabajo por la cultura de Medellín”, escribió Gutiérrez. Silva respondió también en un mensaje de Instagram agradeciendo a Federico el apoyo y destacando el privilegio de trabajar con él en varias administraciones. Sobre los motivos de su partida anotó: “Desde hace algunos meses he sentido que los tiempos familiares y mi responsabilidad como padre me llaman a cambiar de ritmo; el equipo de la Secretaría, el de toda la Alcaldía y el mismo alcalde han sido muy generosos y comprensivos. He recibido mucha ayuda y apoyo por parte de todos, pero ya era hora de un cambio. Regreso a la academia, que siempre me espera”, escribió”.

Silva recordó que Federico Gutiérrez ha confiando en él en sus dos administraciones: “Para contribuir a la cultura ciudadana, primero como subsecretario de ciudadanía cultural entre el 2016 y el 2019 y ahora como secretario de cultura ciudadana desde abril de 2024 y septiembre de 2026. El alcalde Federico Gutiérrez es un firme creyente en la importancia de la acción cultural para mejorar la forma en la que vivimos en una ciudad. Por eso hemos trabajado tan bien juntos, la cultura ciudadana, la construcción de confianza, el reconocimiento positivo como movilizador de la acción por el bien de la ciudad”. Fueron dos años y medio al frente de esta dependencia en la que logró varios hitos como que la Unesco declarara a Medellín Capital Mundial del Libro para 2027, triplicar los recursos del programa de estímulos al arte y la cultura y la reapertura de la Biblioteca Santo Domingo. Le puede interesar: Así se prepara Medellín tras la designación como Capital Mundial del Libro en 2027 “Agradezco de nuevo al alcalde, a mis compañeros de gabinete y todos los equipos de la Alcaldía de Medellín, a los líderes y gestores culturales que trabajan todos los días por la ciudad, y muy especialmente al equipo de la Secretaría de Cultura Ciudadana que con dedicación, juicio, responsabilidad, pero sobre todo, con alegría, gestionan las políticas culturales de Medellín”, escribió. El alcalde se unió a la ola de mensajes a Santiago que trajo este anuncio: “Santi hermano, gracias siempre por todo. Sos un gran ser humano y un gran profesional. Qué gran labor la que has hecho por la cultura de Medellín. Toda mi admiración y respeto. Sos un buen amigo. Seguirás trabajando por la ciudad desde donde estés. Nos volveremos a encontrar. El camino es largo y los retos son muchos. Gracias, gracias, gracias”.

Asume Verónica Suárez en la Secretaría de Cultura

Verónica Suárez en su trabajo como secretaria privada del alcalde Federico Gutiérrez. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín

“Cuidaré tu legado con todo el amor del mundo”, fue lo primero que le dijo Verónica Suárez, la nueva secretaria de cultura a Santiago Silva, tras su despedida. Verónica Suárez Restrepo es Comunicadora Social con maestría en Educación Internacional y Desarrollo. Tiene experiencia en los sectores público y académico, con formación en estructuración de proyectos educativos en zonas de conflicto, en monitoreo y evaluación de programas, y en educación para la paz. Se ha desempeñado como docente universitaria en el área de teoría de la argumentación, y como educadora en entornos no-formales en artes y ciencias para niños. Desde la llegada de Federico Gutiérrez a la alcaldía en este periodo asumió como secretaria privada. Puede leer: Más de 60 actividades para celebrar el mes del Patrimonio en Medellín “Ser tu secretaria privada fue un HONOR que me gocé desde el primer hasta el último día. La estrategia, los mensajes, la agenda loca, las crisis, las oportunidades, los proyectos que eran ideas y que hemos visto nacer y crecer (y los que faltan)... Tú sabes todo lo que te quiero y lo mucho que amo trabajar en esto”, escribió. Sobre recibir la secretaría de cultura, justo en días previos a uno de sus eventos más importantes del año, la Fiesta del Libro y la Cultura, dijo: “Recibo con infinita gratitud y con humildad el reto que hoy me entregas: ser secretaria de cultura de nuestra Medellín. Un sueño que aún no me creo. Puedes estar seguro de que daré lo mejor de mí para cerrar con broche de oro nuestro segundo Gobierno; procurando que más gente esté mejor y sea más feliz cada día. Gracias por la confianza”.

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