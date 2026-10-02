Sector minero-energético acumula una década de rezago y pierde 30% de su valor

Colombia está perdiendo músculo minero-energético y, con ello, ingresos, exportaciones y autosuficiencia energética. El sector acumula más de una década de rezago, mientras la menor oferta de gas y la llegada de El Niño elevan los riesgos para la economía.
Puede leer: Fracking en Colombia: Ecopetrol, Drummond y GeoPark vuelven a la carrera por el primer pozo
Las alertas hacen parte de un análisis realizado por el centro de pensamiento Anif, en conjunto con el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE). Según el informe, el deterioro ya tiene efectos concretos: la producción de petróleo cayó desde niveles cercanos a un millón de barriles diarios en 2012-2013 hasta alrededor de 735.000 barriles diarios en lo corrido de 2026, mientras las reservas probadas de gas alcanzan apenas para 5,9 años de producción.
El escenario podría complicarse por las presiones sobre el sistema eléctrico. Una menor disponibilidad de agua durante El Niño obligaría a aumentar el uso de generación térmica, con posibles efectos sobre los costos de la energía, la inflación y la competitividad de las empresas.
Entérese: Ecopetrol volverá a explorar con fracking y proyectos costa afuera