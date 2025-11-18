$!En vivo | Colombia (0) - Australia (0), ya se juega el amistoso en Nueva York

La Selección Colombia afronta su “última prueba” del año. En Nueva York, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo jugará contra Australia el encuentro con el que cierra el 2025 y empieza a labrar el rumbo hacia el Mundial de Norteamérica.

El encuentro ante los oceánicos, que hacen parte de la Federación de Fútbol de Asia, se disputa en el Citi Field de Nueva York.

Titulares de Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Richard Ríos; Yáser Asprilla, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Australia lo hace con Izzo; Miller, Trewin, Degenerk, Burguess, Rowles; Metclafe, O’Neill, Irvine, McGree y Toure.