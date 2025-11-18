x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En vivo | Colombia (0) - Australia (0), ya se juega el amistoso en Nueva York

Néstor Lorenzo ajusta 17 juegos amistosos invicto con la Tricolor, 14 victorias y tres empates.

  • El volante James Rodríguez será el capitán del cuadro colombiano en el partido contra Australia. Foto: cortesía FCF
    El volante James Rodríguez será el capitán del cuadro colombiano en el partido contra Australia. Foto: cortesía FCF
  • En vivo | Colombia (0) - Australia (0), ya se juega el amistoso en Nueva York
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 47 minutos
bookmark

La Selección Colombia afronta su “última prueba” del año. En Nueva York, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo jugará contra Australia el encuentro con el que cierra el 2025 y empieza a labrar el rumbo hacia el Mundial de Norteamérica.

El encuentro ante los oceánicos, que hacen parte de la Federación de Fútbol de Asia, se disputa en el Citi Field de Nueva York.

Titulares de Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Richard Ríos; Yáser Asprilla, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Australia lo hace con Izzo; Miller, Trewin, Degenerk, Burguess, Rowles; Metclafe, O’Neill, Irvine, McGree y Toure.

Siga acá el minuto a minuto ...

Minuto 1: Colombia arrancó el partido ejerciendo presión alta, en busca de recuperar pronto el balón y lanzarse al ataque.

Ya se juega el duelo en el Citi Field de Nueva York.

$!En vivo | Colombia (0) - Australia (0), ya se juega el amistoso en Nueva York
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida