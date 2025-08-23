x

Shell deja la exploración costa afuera en Colombia y vende a Ecopetrol sus contratos de gas en el Caribe

Con este cambio, la petrolera estatal asume el control exclusivo de los contratos offshore COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur

  • Los bloques COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur, donde se encuentran los descubrimientos de gas Kronos 1, Purple Angel 1, Gorgon 1 y 2, y Glaucus 1, venían siendo operados por Shell. Foto: depositphotos
    Los bloques COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur, donde se encuentran los descubrimientos de gas Kronos 1, Purple Angel 1, Gorgon 1 y 2, y Glaucus 1, venían siendo operados por Shell. Foto: depositphotos
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 34 minutos
bookmark

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió un procedimiento administrativo de integración empresarial tras recibir una solicitud de preevaluación radicada por Shell y Ecopetrol, que busca cambiar la propiedad de varios contratos de exploración de gas en el Caribe colombiano.

La solicitud, radicada el 14 de agosto de 2025, pretende que Shell devuelva a Ecopetrol el 50% de participación que tiene en los contratos offshore COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur.

Puede leer: La mala suerte del gas: Ecopetrol y Petrobras fracasan en pozo Buena Suerte; salió seco

Con este cambio, Ecopetrol pasaría a tener el control total de estos proyectos de exploración y producción.

La SIC publicó el aviso oficial en su página web, lo que marca el inicio de la fase de preevaluación. Durante este proceso, terceros interesados podrán enviar comentarios o información adicional sobre la transacción.

Impacto en el mercado energético

Con fundamento en la información aportada por las compañías, la operación proyectada tendría efectos en dos frentes:

El mercado de exploración de hidrocarburos (petróleo y gas natural) en Colombia.

El mercado de producción offshore de gas natural en el segmento mayorista primario.

Entérese: Ecopetrol lleva el biodiésel al mar colombiano: inicia suministro de combustible marino en el Caribe

Además, la SIC aclaró que, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del aviso en su página web, los interesados podrán enviar comentarios o información adicional que resulte útil para el análisis de la operación.

Los planes de Ecopetrol tras decisión de Shell

Ante la decisión de Shell de retirarse de los activos costa afuera del Caribe Sur, Ecopetrol inició un plan para determinar la mejor alternativa que garantice la continuidad de estos proyectos.

“La decisión de Shell responde a ajustes en su estrategia y al manejo de su portafolio global”, señaló Ecopetrol en una comunicación enviada a la Superintendencia Financiera.

Los bloques COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur, donde se encuentran los descubrimientos de gas Kronos 1, Purple Angel 1, Gorgon 1 y 2, y Glaucus 1, venían siendo operados por Shell.

Ecopetrol subrayó que estos proyectos son técnica y económicamente viables, y representan una prioridad tanto para la compañía como para el país. Por ello, indicó que se están evaluando acciones para garantizar su continuidad en el tiempo y aprovechar los recursos que permitan asegurar la oferta de gas en el mediano plazo.

En otras noticias: Superindustria multa a Almacenes Éxito por irregularidades en precios y promociones

En particular, el desarrollo de Gorgon avanza en su etapa de maduración, con una proyección de culminar en el primer semestre de 2029 y de iniciar producción entre 2031 y 2032.

La petrolera también explicó que se están analizando alternativas de conexión con el Sistema Nacional de Transporte de gas, con el fin de garantizar la comercialización de este recurso y atender la demanda nacional.

Vea también: USO lanza fuerte crítica a Petro: “Es un error frenar producción de petróleo y gas en Colombia”

“Vale la pena destacar que Ecopetrol y Shell siguen siendo socios y, junto con Total, avanzan en el desarrollo del campo Gato Do Mato en Brasil, al que se destinarán recursos importantes en 2025”, señaló la petrolera colombiana.

Y reiteró que mantiene su apuesta por el desarrollo y maduración de los recursos de gas en el Mar Caribe, considerando este combustible como uno de los ejes centrales de la transición energética del país.

Por su parte, Shell ha venido realizando varias desinversiones a nivel global en lo que va de este mes. Un ejemplo de ello es la venta de su participación del 16,125% en Colonial Enterprises, Inc., realizada a través de su filial Shell Midstream Operating. La transacción fue acordada con Colossus AcquireCo LLC, subsidiaria de propiedad total de Brookfield Infrastructure Partners LP y sus socios institucionales, en Estados Unidos.

Relacionado: Ecopetrol evalúa la continuidad de proyectos de gas tras retiro de Shell

