Sudáfrica: Hallan restos de empresario dentro de un cocodrilo y seis pares de zapatos de posibles víctimas

El pasado lunes 27 de abril, un empresario de 59 años, propietario de un hotel y negocios de la región de Gauteng intentó atravesar el puente de bajo nivel sobre el río Komati, cerca de Komatipoort, (una pequeña localidad ubicada en el extremo oriental de Sudáfrica) a bordo de su camioneta Ford Ranger, pese a que el nivel del agua había cubierto la vía. La fuerza de la corriente del río Komati arrastró el vehículo y el hombre desapareció sin dejar rastro, de acuerdo con información entregada por equipos de rescate locales.

Al día siguiente, martes 28 de abril, los equipos de emergencia lograron ubicar y recuperar el vehículo, pero no había señales del conductor. A partir de ese momento se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron la Unidad de Búsqueda y Rescate, buzos de la policía provincial de Mpumalanga, guardaparques de SanParks y una empresa de seguridad privada.

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El río fue inspeccionado tramo a tramo, mientras drones sobrevolaban la zona para detectar cualquier señal en la superficie. En medio de la búsqueda, los equipos comenzaron a centrar su atención en la presencia de cocodrilos en el sector. Algunos ejemplares mostraban comportamientos inusuales, permaneciendo inmóviles en puntos específicos del río pese al ruido constante de los helicópteros y drones, según relató el capitán de policía Johan Potgieter a SABC News.

“Observamos al cocodrilo en el mismo punto durante los últimos cuatro días. Después, cuando el área quedó despejada, continuamos el rastreo con drones y confirmamos que el animal seguía allí, sin moverse. Con base en nuestra experiencia y la formación que hemos recibido, lo identificamos como el ejemplar del que teníamos una certeza del 100 % de que había ingerido al hombre que buscábamos”, dijo Potgieter.

El sábado 2 de mayo, tras varios días de seguimiento, las autoridades identificaron a un cocodrilo del Nilo de aproximadamente 4,5 metros y 500 kilogramos, ubicado a unos 60 metros del punto donde el vehículo fue arrastrado. Según la Policía de Mpumalanga, tras confirmar su ubicación y ante la sospecha de que el animal habría devorado al desaparecido, los equipos de seguridad decidieron sacrificarlo con balas.

El impactante video del traslado del ejemplar desde un helicóptero en pleno vuelo se viralizó rápidamente en redes sociales.