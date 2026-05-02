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Pogacar ganó en solitario la etapa reina del Tour de Romandía; Sergio Higuita fue quinto

El esloveno está a una fracción de salir campeón, mientras que el antioqueño es el mejor corredor colombiano en la clasificación general.

  • Sergio Higuita. Foto: AFP
    Sergio Higuita. Foto: AFP
  • Pogacar ganó en solitario la etapa reina del Tour de Romandía; Sergio Higuita fue quinto
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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El esloveno Tadej Pogacar, ya vencedor de dos etapas y maillot amarillo del Tour de Romandía, ganó en solitario el sábado la fracción reina en los Alpes, tras 149,6 km entre Broc y Charmey, y quedó a un solo paso de la victoria final.

El colombiano Sergio Andrés Higuita (Astana) entró en la quinta posición, a 1.47 del vencedor, y es el mejor representante nacional en la prueba en la casilla 13, a 3.07 del prodigio esloveno, que ya suma 115 victorias como corredor profesional.

Entre tanto, Nairo Quintana (Movistar), quien esta temporada se retira de la alta competencia, mejoró ocho puestos y es 22°, a 8.09.

Lanzado por su equipo UAE para neutralizar la escapada del día, Pogacar, campeón del mundo, atacó en la última de las tres ascensiones al Col de Jaun (8,1 km al 8,3% de pendiente media), a 20 km de la meta, seguido de cerca por sus tres perseguidores en la clasificación general, entre ellos el alemán Florian Lipowitz, segundo en la llegada.

Lea: Hasta en Vietnam los ciclistas colombianos se lucen

A diferencia de la primera larga subida del miércoles a Ovronnaz, donde el esloveno pareció gestionar sus esfuerzos, esta vez atacó para ir dejando cortados al francés Lenny Martinez, al danés Jorgen Nordhagen, y finalmente al propio Lipowitz, para coronar en solitario y lanzarse a la meta en el descenso final.

Privada de la tradicional contrarreloj, esta 79ª edición de la carrera suiza concluirá este domingo con 178,2 km entre Lucens y Leysin, con una larga subida final de 14,3 km al 5,9% de pendiente media, el último obstáculo que separa a Pogacar del triunfo final.

Sosa, por el título en Turquía

El colombiano Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) está a una etapa de lograr su segundo podio en el año. Tras ser subcampeón en el Nacional de ruta en Zipaquirá, el cundinamarqués buscará este domingo el título del Tour de Turquía, que concluye con una jornada de 105,2 kilómetros, y en un pequeño repecho en Ankara.

Sosa escolta al líder de la clasificación general, el australiano Sebastian Berwick (Caja Rural), quien le gana la posición por 5 segundos.

Este sábado, en la sexta fracción de 152,8 kilómetros y con final llano en Antalya, Fernando Gaviria (Caja Rural) arribó quinto. Venció el italiano Davide Ballerini (XDS Astana Team).

Castillo domina en Guatemala

Pogacar ganó en solitario la etapa reina del Tour de Romandía; Sergio Higuita fue quinto

El colombiano Kevin Castillo se impuso en la tercera etapa de la Vuelta Bantrab, en Guatemala, logrando su segundo triunfo en esta carrera, en la que es líder.

El jefe de filas del Orgullo Paisa triunfo esta vez en el recorrido de 132 kilómetros por los alrededores de la Autopista Los Altos. Segundo en la jornada fue su compatriota Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito). Wilson Peña es segundo en la general a 8 segundos. Este domingo, etapa final, de 100 km en Bantrab Reforma.

Siga leyendo: Iván Ramiro Sosa volvió a ganar después de cuatro años y ya es líder del Tour de Turquía

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