La teleraña más grande del mundo fue descubierta en Europa

En lo más profundo de la llamada Cueva del Azufre, en la frontera montañosa entre Grecia y Albania, fue descubierta una telaraña gigantesca, la más grande registrada hasta la fecha, de aproximadamente 106 metros cuadrados, una superficie mayor que a la de una cancha de tenis.

Le puede interesar: Nació Ámbar, la tercera cóndor del Parque Jaime Duque que renueva la esperanza para la especie en Colombia

Este hallazgo sin precedentes, que parece salido de una película de ciencia ficción, fue publicado en la el 17 de octubre en la revista Subterranean Biology. Allí, los expertos señalan que más allá del tamaño de la telaraña, lo realmente extraordinario es que el hecho de que fue construida en conjunto entre dos especies que no se consideraban sociales, la Tegenaria domestica, también conocida como araña doméstica o tejedora de embudo y la Prinerigone vagans.

La enorme telaraña es en realidad una red de miles de telarañas entrelazadas entre sí, en forma de embudo hecha y habitada por de más de 111.000 arañas que viven en una oscuridad absoluta.

István Urák, biólogo de la Universidad Sapientia de Transilvania (Rumania) y jefe de la investigación, le contó a LiveScience sobre la magnitud de este descubrimiento: “Esta es la primera evidencia de comportamiento colonial en ambas especies y probablemente la telaraña más grande del mundo (...) Muchas veces pensamos que conocemos por completo a una especie, pero los descubrimientos inesperados siguen ocurriendo.