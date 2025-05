¿Cuánto ofrecía Iván Cepeda por declarar contra Uribe? Revelan millonaria suma, según testigo

Entre los testigos citados por la defensa en el juicio al expresidente Álvaro Uribe compareció Mario Humberto Jiménez Salinas, un policía retirado que entregó información sobre los presuntos ofrecimientos millonarios que, según dijo, habría hecho el senador Iván Cepeda a cambio de testimonios en contra del exmandatario.

Jiménez Salinas, aclaró que conoció de estos hechos a través del mayor retirado Juan Carlos Meneses, quien le habría contado detalles sobre una supuesta estrategia para desprestigiar a Uribe.

“Él empieza a contarme que el senador Iván Cepeda andaba comprando testigos, que andaba por la Costa, por el sector de Cartagena, y empieza a relatar que todas estas personas del Polo tenían el apoyo del presidente (Hugo) Chávez, me parece que ya había muerto, con el ánimo de llevar al presidente Uribe y a su hermano ante la Corte Penal Internacional”, afirmó el expolicía durante su declaración.

Añadió que Cepeda presuntamente ofrecía entre 500 millones y 5.000 millones de pesos a quienes aceptaran declarar contra Uribe.

“Creo que tenían un Premio Nobel de Paz que les estaba colaborando con ese propósito (...) y yo me quedé ahí tranquilo cuando en eso llegó mi coronel y me dice: ‘Loco, ¿sí ve? Ese man es como marica, como huevón, que me ofrece entre 500 y 5 mil millones para que declaremos contra Uribe y que tienen el apoyo de esas personas’”, añadió Jiménez Salinas.

Con esta declaración la defensa del expresidente, el abogado Jaime Granados, busca demostrar que contra su cliente existió un complot para desprestigiarlo.

El testimonio, sin embargo, ha sido cuestionado. En 2018 la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que se investigue por el presunto delito de falso testimonio.

Para el alto tribunal el expolicía habría mentido cuando aseguró que Cepeda compraba testigos, entre otras cosas, porque en ese entonces Cepeda aún no era senador.

Este jueves 22 de mayo se espera uno de los testimonios más importantes para la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Se trata del actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, quien fue llamado a declarar sobre la supuesta información que habría conocido en torno a la presunta manipulación de testigos. Prada, quien en el pasado también fue investigado por hechos relacionados con este caso, podría aportar elementos clave para sustentar la versión de Uribe sobre un complot en su contra orquestado por el senador Iván Cepeda.