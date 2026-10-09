Fuertes vientos, granizo, árboles caídos y vías inundadas deja fuerte tormenta en Medellín y el Valle de Aburrá

Un fuerte temporal cayó en varios sectores de Medellín y el Valle de Aburrá en la tarde de este viernes, 9 de octubre, pero por lo pronto no se reportan inundaciones, más allá de la anegación de vías públicas.

Las lluvias, acompañadas de fuertes vientos y rayos sonoros comenzaron a caer hacia las tres de la tarde. Reportes del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) indican que en sectores del Centro y El Poblado, en la capital antioqueña, se presentó una tormenta eléctrica.

Lea acá: ¿Por qué, si estamos en El Niño, hay ‘súper aguaceros’, vendavales y hasta remolinos en el cielo?

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez informó que las quebradas La Presidenta y La Guayabala se encuentran en nivel rojo, mientras los organismos de socorro han atendido las caídas de árboles en sectores de Belén y Guayabal, confirmando por fortuna que no hay personas heridas y que los equipos de atención ya hacen presencia en las zonas afectadas.

Asimismo, el mandatario local advirtió sobre cierres viales en Monterrey, en la avenida 80 con la Loma de los Bernal y evaluaciones técnicas en la calle 6 Sur con Guayabal, por lo que hizo un llamado urgente a la ciudadanía para tomar vías alternas.

Fuentes del Dagrd indicaron que uno de los árboles que colapsó estaba ubicado en la avenida Guayabal, mientras que hubo otro en el sector donde la carrera 80 se une con la 76, también en Belén (sector de la Gran Vía), en tanto que el tercero estuvo localizado sobre la calle 30A.