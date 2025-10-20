Inundaciones en las vías: balance de la tormenta eléctrica que vivió Medellín en la noche del 20 de octubre

En Medellín se vivió una fuerte tormenta eléctrica en la noche del lunes 20 de octubre, que incluso obligó a la suspensión del partido que se realizaba en el estadio Atanasio Girardot entre Independiente Medellín y Santa Fe –al minuto 88– para luego, a raíz de que la lluvia no paraba, darlo por terminado.

La lluvia también obligó a parar por momentos el partido de basquetball entre Paisas y Caimanes en el Coliseo Iván de Bedout por las goteras que caían en el maderamen del escenario que ponían en peligro la integridad de los jugadores.

Según las autoridades, que en la noche de este lunes cuantificaban daños y recibían los reportes, hasta la media noche se presentaba inundaciones en varias vías publicas de la ciudad, concretamente en “avenida 80 (sector La Floresta), barrio Naranjal, Suramericana y Altavista”, al occidente de Medellín.