El 69% de los trabajadores ya no cree que esforzarse garantice estabilidad laboral

La idea de que “trabajar duro asegura una vida estable” parece estar perdiendo vigencia. Según un estudio global de LiveCareer, el 69% de los trabajadores ya no confía en que el esfuerzo individual sea suficiente para alcanzar estabilidad económica, en un contexto marcado por la inflación, la automatización y el temor a una recesión mundial.

El informe, titulado Inseguridad sobre el mercado laboral en Europa, fue realizado entre 1.000 profesionales de España, Francia, Alemania e Italia. Sin embargo, sus conclusiones reflejan una realidad que va mucho más allá del continente: la incertidumbre laboral y la pérdida de confianza en la meritocracia están afectando a trabajadores de todo el mundo, especialmente en regiones donde el costo de vida crece más rápido que los salarios.

Una crisis de confianza en el trabajo como motor de progreso

La investigación revela que 6 de cada 10 personas han tenido que reducir gastos en ocio, viajes o alimentación, y que un 59% ha limitado incluso el consumo de productos básicos. Además, el 64% de los encuestados apoya la idea de una Renta Básica Universal como respuesta a la inflación y la inseguridad económica.

Otro dato relevante es que el 44% teme que la inteligencia artificial y la automatización afecten negativamente su empleo en los próximos años, mientras que un 70% se muestra preocupado por la posibilidad de una recesión global en 2025.

“La tensión económica está empujando a muchos trabajadores a vivir con una sensación constante de incertidumbre,” explica Marta Sakowicz, autora del estudio. “Las personas están sacrificando bienestar, formación y proyectos personales solo para poder llegar a fin de mes.”

