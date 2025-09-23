Donald Trump se burla del entrenamiento de las milicias venezolanas: “una amenaza muy seria”

En medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el presidente Donald Trump mostró un video “ultrasecreto” del entrenamiento de las milicias del régimen de Maduro y reaccionó a este. A través de su red, Truth Social, el mandatario estadounidense respondió en tono irónico a imágenes de civiles venezolanos que estarían en lo que parece una escuela caminando sobre un campo con obstáculos cargando un fusil. Lea también: Casa Blanca confirma que recibió carta de Maduro pidiéndole diálogo a Trump: “está plagada de mentiras” “¡Atrapamos a la milicia venezolana en entrenamiento! ¡Una amenaza muy grave!”, posteó el republicano en su red social, calificando el video como “ultrasecreto”.

El video haría parte de la estrategia que estaría adoptando el régimen de Nicolás Maduro, quien luego de las amenazas de Estados Unidos en donde han señalado al líder chavista de ser el cabecilla del Cartel de los Soles y tras el despliegue militar en el mar Caribe, se ha empeñado en aumentar el número de las milicias en el país sudamericano.

El dictador le ha pedido a la población que se aliste en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por alrededor de 5.000 civiles y reservistas que fue creado por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Producto de ese llamado se ha visto en el complejo militar de Fuerte Tiuna a autobuses y carros desembarcando voluntarios, ya sea vestidos de civil o con uniformes paramilitares.

Mientras Maduro entrena civiles, Trump sube el tono de sus amenazas