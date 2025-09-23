Donald Trump se burla del entrenamiento de las milicias venezolanas: “una amenaza muy seria”

En medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el presidente Donald Trump mostró un video “ultrasecreto” del entrenamiento de las milicias del régimen de Maduro y reaccionó a este.
A través de su red, Truth Social, el mandatario estadounidense respondió en tono irónico a imágenes de civiles venezolanos que estarían en lo que parece una escuela caminando sobre un campo con obstáculos cargando un fusil.
“¡Atrapamos a la milicia venezolana en entrenamiento! ¡Una amenaza muy grave!”, posteó el republicano en su red social, calificando el video como “ultrasecreto”.