Colombia ya recibió 3,3 millones de turistas en 2025, superando al café y carbón en divisas

Para entender el panorama del turismo en Colombia es necesario mirar primero cómo se mueve el mundo. Según Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, el turismo internacional creció un 5% en el primer trimestre de 2025, con más de 300 millones de llegadas de viajeros.
La proyección para el año es de entre 1.500 y 1.600 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento global entre el 3% y el 5%.
El gasto de los turistas también marca un récord: se estima en 2,1 billones de dólares, con un aumento del 10,5%. El turismo, además, aportará al PIB mundial unos 11,7 billones de dólares, con un crecimiento del 7,3%.
En Sudamérica, Colombia se consolidó como el destino más visitado en 2024, con casi 7 millones de extranjeros, superando a Argentina, Chile y Uruguay.