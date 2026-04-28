x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Turismo creció, pero ingresos de hoteles cayeron 2,9% por aumento de vivienda turística en 635%

El auge del turismo no se traduce en mejores resultados para los hoteles, afectados por el crecimiento acelerado de viviendas turísticas, que ya superan las 76.000.

  • El crecimiento de viviendas turísticas está desplazando la demanda del sector hotelero.. FOTO: CORTESÍA
    El crecimiento de viviendas turísticas está desplazando la demanda del sector hotelero.. FOTO: CORTESÍA
  • Turismo creció, pero ingresos de hoteles cayeron 2,9% por aumento de vivienda turística en 635%
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 39 minutos
bookmark

El sector de alojamiento y restaurantes empezó a perder ritmo, puesto que en 2025 apenas creció 0,5%, muy por debajo del 2,6% del promedio de la economía nacional, y una de las razones parece ser el aumento de las viviendas turísticas, que han crecido 635% desde la pandemia.

Aunque el turismo vive uno de sus mejores momentos, ese impulso no está llegando por igual a todos los actores. De acuerdo con el informe de Corficolombiana, ¿Boom del turismo? En 2025, el país recibió cerca de seis millones de visitantes y el gasto de extranjeros alcanzó un máximo histórico de US$9.427 millones, superando incluso las exportaciones de petróleo y derivados.

“El turismo se mantiene sólido; los establecimientos de alojamiento no necesariamente”, advierte el análisis.

Le puede interesar: “Se han perdido 13.000 empleos en la hotelería en los últimos tres años”, presidente de Cotelco

Más turistas, pero menos ingresos hoteleros

Turismo creció, pero ingresos de hoteles cayeron 2,9% por aumento de vivienda turística en 635%

El contraste está en que, mientras crecen las llegadas y el gasto turístico, el desempeño del sector hotelero sigue deteriorándose. Los ingresos reales cayeron 2,9% en 2025 y la ocupación bajó de 51% a 50%.

La tendencia no solo se mantiene, sino que se agrava. En enero y febrero de 2026, la ocupación alcanzó su nivel más bajo para ese periodo en cinco años, reflejando una menor demanda, especialmente en turismo recreativo.

“Los flujos de turistas y su gasto están en niveles sólidos, pero no están llegando a los hoteles”, señala el informe.

Viviendas turísticas: el cambio que explica la paradoja

InfogrÃ¡fico
Turismo creció, pero ingresos de hoteles cayeron 2,9% por aumento de vivienda turística en 635%

Detrás de este desacople hay un cambio profundo en el mercado. Las viviendas turísticas han ganado terreno a gran velocidad: desde la pandemia han crecido 635%, es decir, 22 veces más que el alojamiento tradicional.

Hoy existen más de 76.000 viviendas turísticas registradas, frente a cerca de 20.000 hoteles. Antes de 2021, la relación era inversa.

“El turista sigue llegando, pero se aloja cada vez más por fuera del sector tradicional”, explica el documento, que atribuye este fenómeno tanto a cambios en las preferencias —mayor flexibilidad y privacidad— como a condiciones desiguales de competencia.

Lea más: Cotelco alerta que duro deterioro de la seguridad afecta el turismo: secuestros crecieron 211%

Costos al alza y presión sobre el empleo

A este cambio en la demanda se suma un entorno más exigente para los hoteles. El aumento en servicios públicos, la reforma laboral y el incremento del salario mínimo impulsaron un crecimiento de 10,3% en los salarios reales en el sector.

En una industria donde la mano de obra representa el 30,1% de los costos operativos, el impacto ya se refleja en el empleo: en los primeros meses de 2026, el subsector redujo cerca de 6.000 puestos de trabajo.

Además, factores como la inseguridad en algunos destinos y la desaceleración del consumo privado anticipan un panorama más complejo para el turismo doméstico, que concentra la mayor parte de las noches hoteleras.

Conozca también: La llegada de turistas no residentes se desplomó 15,4% en 2025: el país recibió 1,1 millones menos

El informe concluye que el turismo en Colombia atraviesa una paradoja: crece en cifras agregadas, pero no se traduce en mejores resultados para el alojamiento tradicional.

Para revertir esta tendencia, advierte, será clave “nivelar las condiciones de competencia entre hoteles y viviendas turísticas, fortalecer la seguridad y estimular la demanda local”.

De lo contrario, el boom del turismo seguirá consolidándose por fuera del sector hotelero.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos