Turismo creció, pero ingresos de hoteles cayeron 2,9% por aumento de vivienda turística en 635%

El sector de alojamiento y restaurantes empezó a perder ritmo, puesto que en 2025 apenas creció 0,5%, muy por debajo del 2,6% del promedio de la economía nacional, y una de las razones parece ser el aumento de las viviendas turísticas, que han crecido 635% desde la pandemia.
Aunque el turismo vive uno de sus mejores momentos, ese impulso no está llegando por igual a todos los actores. De acuerdo con el informe de Corficolombiana, ¿Boom del turismo? En 2025, el país recibió cerca de seis millones de visitantes y el gasto de extranjeros alcanzó un máximo histórico de US$9.427 millones, superando incluso las exportaciones de petróleo y derivados.
“El turismo se mantiene sólido; los establecimientos de alojamiento no necesariamente”, advierte el análisis.
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