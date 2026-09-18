“Quería darse un chapuzón”: vaca embarazada cayó a una piscina en Bucaramanga y su rescate quedó en video

Con un trípode especializado, un diferencial de tres toneladas y el trabajo de cinco bomberos, fue rescatada una vaca embarazada de aproximadamente 500 kilos que cayó accidentalmente a una piscina de una finca en la vereda Angelinos, al norte de Bucaramanga.
El animal, quedó dentro del agua y obligó a los organismos de emergencia a diseñar una maniobra para poder retirarlo. El llamado fue atendido por cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, que llegaron al lugar para sacar al bovino. La operación se prolongó durante cerca de tres horas debido, entre otros factores, al tamaño del animal y a la necesidad de adaptar los elementos disponibles para realizar el levantamiento. El momento quedó registrado en video: