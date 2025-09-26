Los vacíos en la hoja de vida ya no asustan: informe reveló que las empresas comienzan a verlos como fortalezas

Lo que antes se consideraba un bache profesional hoy empieza a verse como una ventaja. El Informe sobre Interrupciones en la Trayectoria Profesional 2025 de LiveCareer, basado en más de 15 millones de currículums, reveló que las pausas laborales dejaron de ser una rareza para convertirse en parte habitual de las carreras en todo el mundo. El estudio, aunque elaborado con datos de España, refleja una transformación cultural que atraviesa fronteras: América Latina, Europa y otras regiones coinciden en un mismo cambio de paradigma. Además, el trabajo continuo e ininterrumpido ya no es el único modelo válido; ahora gana terreno una visión más flexible donde se valora la resiliencia, la formación constante y el equilibrio entre vida personal y profesional. Le puede interesar: ¿Miedo a la inteligencia artificial? Este es el verdadero riesgo laboral, según Zoho

Principales hallazgos del informe

- Más interrupciones prolongadas: en 2025, el 30 % de las hojas de vida incluyen pausas de 12 meses o más, frente al 20 % en 2020. - Pausas cortas predominan: el 51 % de los currículos con interrupciones reflejan periodos de menos de un mes. - Incremento de las pausas semestrales: pasaron del 27 % en 2020 al 37 % en 2025. - Trayectorias no lineales en alza: solo el 49 % de los candidatos cuentan con un historial sin interrupciones, frente al 58 % en 2020. - Efecto pospandemia: los descansos largos se consolidaron tras la crisis sanitaria, alcanzando su máximo en 2025.

Un cambio cultural en el mundo del trabajo

"Las pausas laborales ya no son señales de alarma; a menudo son signos de resiliencia y adaptabilidad", afirma el equipo editorial de LiveCareer. Cada vez más profesionales utilizan estos periodos para cuidar a familiares, capacitarse o priorizar su salud mental, lo que exige a las empresas repensar la forma en que evalúan la experiencia laboral.

Implicaciones para empresas y candidatos