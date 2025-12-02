x

Pese al cierre aéreo anunciado por Trump, Venezuela reautorizó los vuelos de repatriación desde EE. UU.

El Gobierno de Donald Trump solicitó a Venezuela reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos en medio de las tensiones entre ambos países. Conozca los detalles de esta compleja negociación migratoria.

  • Unos 75 vuelos de repatriación se han realizado este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos. FOTO: XINHUA
Agencia AFP
hace 56 minutos
bookmark

Venezuela informó que reautorizó los vuelos de Estados Unidos para deportar migrantes, días después de haberlos suspendido por la advertencia del presidente Donald Trump del “cierre total” del espacio aéreo venezolano.

La llegada de aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos se mantuvo regularmente pese a la tensión entre ambos países por el despliegue militar de Trump en el Caribe.

El mandatario asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, aunque su par venezolano Nicolás Maduro asegura que el objetivo es sacarlo del poder y apoderarse de las riquezas petroleras del país.

Relacionado: Estas son las condiciones que puso Nicolás Maduro para dejar Venezuela y la respuesta de Donald Trump

La autoridad aeronáutica venezolana “ha recibido la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela”, indicó un comunicado del ministerio del Transporte.

“Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves”.

Caracas permitirá el ingreso de dos vuelos de la empresa estadounidense Eastern Airlines los días miércoles y viernes.

La migración es un tema bandera del gobierno de Trump.

Unos 75 vuelos con deportados se realizaron este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos, según el gobierno venezolano.

El estadounidense sostuvo el lunes una reunión con su equipo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela. El domingo confirmó una conversación telefónica con Maduro, de la que no dio detalles.

Hace unos días, Trump había advertido que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

Venezuela denunció la advertencia del presidente estadounidense como una “amenaza colonialista” a su soberanía.

“Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, (...) una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”, señaló el texto publicado por el canciller Yván Gil.

Caracas también alertó que “a través de esta acción, el gobierno de los Estados Unidos ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos que de manera regular se venían realizando en el marco de la repatriación de venezolanos”.

Las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron la semana pasada a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a “actuar con precaución” debido a la “situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela”.

La advertencia de Trump tuvo como consecuencia la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela de seis aerolíneas que representan gran parte del tráfico en Sudamérica.

El gobierno de Maduro acusa a las aerolíneas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales”.

Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo.

Las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico.

Lea más: Así son los bombarderos B-52 de EE. UU. que sobrevolaron el Caribe cerca de Venezuela

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué llevó a Venezuela a suspender temporalmente los vuelos de repatriación?
La suspensión se dio como respuesta a la advertencia del presidente Donald Trump sobre el “cierre total” del espacio aéreo venezolano. Caracas calificó esta acción como una “amenaza colonialista” que afectaba su soberanía aérea
¿Cuántos venezolanos han sido deportados este año desde Estados Unidos?
Según el gobierno venezolano, este año se han realizado cerca de 75 vuelos de deportación. La cifra de migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos asciende a por lo menos 13.956 personas indocumentadas.
¿Qué empresa aérea de EE. UU. está a cargo de los vuelos de deportación?
Los vuelos de repatriación autorizados por Caracas son operados por la empresa estadounidense Eastern Airlines. Por el momento, se ha autorizado el ingreso a Venezuela de dos vuelos de esta compañía a la semana (miércoles y viernes).
