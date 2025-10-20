Por capricho de Petro, Ecopetrol vendería el Permiam, el activo más rentable, y perdería 30% de su valor

En medio de las tensiones energéticas y fiscales del país, una idea ha encendido las alarmas en los mercados: la eventual venta de la participación de Ecopetrol en el yacimiento del Permian, en Estados Unidos.
Fuentes del sector le contaron a esta redacción que la operación es promovida por el presidente, Gustavo Petro, y que esta podría representar una caída de hasta el 30% en el valor de la acción de la petrolera colombiana.
El Permian es hoy el activo más rentable del portafolio de hidrocarburos de Ecopetrol, y desprenderse de él implicaría un golpe no solo financiero, sino también estratégico.
Allí, los costos de levantamiento están entre 5 y 6 dólares por barril, mientras que en Colombia oscilan entre 12 y 14 dólares, una diferencia que refleja la eficiencia operativa y competitividad de la cuenca texana frente al territorio nacional.
