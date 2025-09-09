Sindicato lleva a Ecopetrol a la Fiscalía por presunta violación de derechos, ¿qué responde la petrolera?

La Unión Sindical Obrera (USO) volvió a encender las alarmas contra Ecopetrol y su filial Cenit. La Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO) radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta violación de los derechos de reunión y asociación, lo que abre un nuevo capítulo de tensión entre el sindicato y la petrolera estatal. La acción judicial, presentada por la SUO —filial de la Unión Sindical Obrera (USO)—, se fundamenta en el artículo 200 del Código Penal colombiano, que sanciona las vulneraciones a estos derechos.

Según el sindicato, en la documentación entregada a la Fiscalía se señalan prácticas como jornadas ilegales, proyectos de reducción de personal y una sobrecarga laboral derivada de la aplicación del programa de Operaciones Sostenibles (OPES), que —aseguran— ponen en riesgo la seguridad laboral, comunitaria y ambiental en algunas plantas de Cenit, filial encargada del transporte logístico de hidrocarburos. "El caso ya está en manos de la Fiscalía 430, seccional Bogotá, que deberá investigar las razones detrás del retiro unilateral e inconsulto del pliego de peticiones aprobado por la Asamblea de la Subdirectiva en 2023, lo que desconoce la voluntad de más de 1.500 trabajadores afiliados", afirmó William Silgado, presidente de la SUO. Y advirtió que Cenit, filial de Ecopetrol, "ha incumplido su obligación de conformar la mesa de negociación colectiva, desconociendo lo que ordenan la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y los convenios de la OIT".

Ecopetrol responde a denuncia del sindicato

Frente a esta polémica, la petrolera estatal y su filial, Cenit, señalaron que las empresas del Grupo "cuentan con un modelo de relacionamiento con sus organizaciones sindicales basado en el diálogo, el respeto y el amparo de los derechos, así como el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos de la Constitución, la Ley y la normatividad interna vigente". Las empresas señalaron que ni ellas ni los directivos mencionados han sido notificados formalmente de la denuncia y, por tanto, desconocen su alcance. No obstante, reiteraron su disposición a atender los requerimientos que formulen las autoridades judiciales. En cuanto a la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Cenit y la USO en 2019, precisaron que esta se encuentra vigente gracias a la prórroga automática que entró en vigor el pasado 31 de agosto por seis meses más, conforme a la ley. Así mismo, reiteraron su disposición a adelantar un nuevo proceso de negociación colectiva bajo los parámetros establecidos en los artículos 376, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo, una vez el sindicato presente un nuevo pliego de peticiones. La compañía subrayó que, en el marco del respeto al derecho de asociación, desde 2021 ha otorgado a los dirigentes de la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO) más de 11.000 días de permisos sindicales remunerados, así como recursos por $6.500 millones en viáticos y transporte para el desarrollo de sus actividades sindicales.

