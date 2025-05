Las ventajas de tener políticas de diversidad, equidad e inclusión en las empresas

“La diversidad no es solo un propósito, sino la esencia de su cultura organizacional. E sta nos inspira y determina la manera de relacionarnos con los territorios, situando el cuidado de la vida en el centro”, dijo Sorianny Gallego, responsable del equipo de proyectos de inclusión laboral en el Servicio de Empleo Comfama.

El más reciente informe de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) reveló que el 63,6 % de las empresas en el país cuentan con políticas de DEI. Sin embargo, aún persisten retos importantes, ya que el 47 % de los colaboradores no están familiarizados con estas iniciativas.

A lo largo de los años, el Servicio de Empleo de Comfama ha identificado barreras como estereotipos y prejuicios que limitan el acceso de diversas poblaciones al mercado laboral.

Factores como la edad, la experiencia, la condición étnica o social y las brechas digitales han restringido históricamente las oportunidades de muchas personas. Además, fenómenos globales como la inversión de la pirámide poblacional y las desigualdades educativas plantean retos adicionales. Para enfrentar estas problemáticas, Comfama ha desarrollado rutas de acompañamiento dirigidas tanto a personas como a empresas.



Estas iniciativas, conocidas como Mentorías Empresariales, sensibilizan a las organizaciones sobre las barreras que enfrentan grupos históricamente excluidos, como mujeres, jóvenes, personas mayores de 50 años, población migrante y personas con discapacidad. Inclusión como motor de transformación

La inclusión laboral no es solo un imperativo ético, sino también un factor estratégico, según Sorianny Gallego. Estudios del Foro Económico Mundial y Forbes indican que los equipos diversos tienen un 87 % más de probabilidades de superar a los homogéneos en términos de rentabilidad, innovación y toma de decisiones.

“Entre más integremos esa diversidad que hay en la sociedad dentro de las organizaciones, mejores resultados tendremos. Pero la diversidad no se logra si no la intencionamos. Comfama promueve proyectos de inclusión laboral para que las empresas comprendan que ser diversas no solo beneficia a la sociedad, sino también a sus resultados”, señaló la líder.

