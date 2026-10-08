¿Por qué, si estamos en El Niño, hay ‘súper aguaceros’, vendavales y hasta remolinos en el cielo?

Esta semana circularon en redes sociales varias grabaciones del cielo de San Félix, en Bello, en las que se observan torbellinos de aire que atemorizaron a la comunidad ante la sospecha de que se tratara de tornados. La inquietud llega en medio de un fenómeno de El Niño inusual, cuyos indicadores lo ubican hasta ahora como “muy fuerte”, y mientras se presenta el fenómeno que parece contradictorio: los aguaceros, el granizo y los vientos fuertes se repiten cada vez más en el Valle de Aburrá. Para entender el fenómeno climático que ha generado confusiones y pánicos, EL COLOMBIANO consultó a expertos del Ideam y del Siata. Entérese: En pleno El Niño, vendavales y aguaceros ya dejan a 375 familias afectadas en Antioquia

¿Un tornado en Antioquia?

En primer lugar cabe entender qué ocurrió en San Félix. Cristian Arango, coordinador del Grupo de Análisis y Pronóstico del Tiempo del Ideam, explicó que estos remolinos están asociados a tormentas muy fuertes y a la inestabilidad atmosférica. Según expuso, el lunes, la mañana del Valle de Aburrá estuvo muy despejada y soleada, lo que permitió que las temperaturas subieran y hubiera mucha energía disponible. Pero en la tarde llegó una corriente de aire húmeda y, al encontrarse con esa energía, se formó la tormenta. Según el Siata, ese 5 de octubre la lluvia comenzó hacia las 2:30 p.m. y duró más de cuatro horas. Comenzó en el sur, La Estrella y Sabaneta, y luego se intensificó en Bello. Hubo 263 descargas eléctricas (95 en Medellín), 14 quebradas en alerta naranja y 8 en roja en el río Medellín y sus quebradas, y las sirenas se activaron dos veces en la quebrada El Plebiscito, en Sabaneta. Lo clasificaron como extremo, de categoría fuerte a muy fuerte Entonces, cuando esas masas de aire caliente y frío se encontraron, empezaron a enfrentarse y a girar y girar. “Parece un tornado”, reconoció Arango, pero aclaró que la diferencia es que el tornado toca tierra, mientras que este tipo de nube, conocidas como nubes embudo, se queda en las capas de la atmósfera sin alcanzar la superficie. En los videos, por ejemplo, se ve la “colita” del embudo, que es la que sobresale de la nube gris, y ni siquiera llega cerca del suelo.

En otras latitudes, como ocurre muchas veces en ciertas regiones de Estados Unidos, esa rotación con fuerza suficiente para tocar tierra es lo que se llama tornado, o tromba marina si ocurre en el mar, como se ve en ciertas temporadas en las zonas costeras, como Barranquilla.

A todo esto, le agregó la cizalladura del viento, un cambio de dirección o velocidad que, según Arango, ha sido fuerte este año y que favorece los movimientos rotatorios, sobre todo en zonas montañosas.

¿Pueden ocurrir tornados en Antioquia?

Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del Siata, fue más contundente en su respuesta: no. Él explicó que los tornados suelen nacer de una supercelda convectiva —una inmensa tormenta en rotación—, que genera rotación horizontal capaz de bajar como una “colita” hasta tocar tierra. “No tenemos el mecanismo físico para formar un tornado”, afirmó, argumentando que la topografía antioqueña es muy compleja y la región no tiene ese tipo de celdas. Sin embargo, señaló que lo que sí puede ocurrir es que las tormentas intensas modifiquen el viento, es decir, que los ascensos de aire y los vientos descendentes cambien su dirección, generen convergencia y, en últimas, esto puede producir vorticidad, es decir, esa rotación que se vio en el video. Visualmente parece un tornado, pero no lo es. Y puede pasar en cualquier parte del valle. Sepúlveda mencionó un caso parecido hace unos meses en La Romera, la montaña al otro lado del río, muy lejos de San Félix. Ahora, en 2024 se conoció un caso similar en el Llano de Ovejas, corregimiento de San Pedro de los Milagros, muy cerca de San Félix, donde el remolino se vio más grande. Tanto Arango como Sepúlveda mencionaron que estos terrenos planos permiten que la rotación se mantenga un poco más, pero es muy improbable que lleguen a formarse tornados. Particularmente San Félix es uno de los sectores más populares para el parapentismo, que depende por completo del viento. El 17 de septiembre, un joven israelí-alemán de 23 años murió cuando el parapente en el que volaba como pasajero se cayó. Las autoridades de Bello señalaron que su principal hipótesis sería un fuerte viento habría hecho perder el control de la aeronave.

Si hay El Niño, ¿por qué llueve?

Cabe recordar que, aunque estemos en pleno fenómeno de El Niño, este no elimina las lluvias. Antioquia está en su segunda temporada de lluvias, entre septiembre y noviembre, que depende del ciclo anual. Lo único que hace El Niño es reducirlas, no eliminarlas. Lo que explica la intensidad de los recientes aguaceros es, precisamente, la anormalidad climática. En las mañanas calurosas, la atmósfera se vuelve más inestable por el calentamiento de la superficie y el ascenso de aire. Si luego entra humedad, como está ocurriendo por la temporada de lluvias, se disparan tormentas muy localizadas e intensas. Pero el balance sigue siendo deficitario. Según el Siata, las lluvias de julio, agosto y septiembre estuvieron muy por debajo de lo esperado y septiembre quedó por debajo del 70 % de la climatología. Los modelos globales indican que octubre y noviembre también estarán por debajo de lo normal. Si bien los tornados no son una preocupación, los expertos sí recomiendan precaución con los vientos y las descargas eléctricas: resguardarse en lugares seguros y asegurar los techos. Arango recalcó que, aunque hay El Niño, en estos meses habrá días con lluvias muy fuertes e incluso granizo. El Ideam prevé además más precipitaciones por la onda tropical número 55, que ingresa por el nororiente del país y puede generar lluvias y tormentas, sobre todo en el norte de Antioquia, y mantiene a 43 municipios del departamento en alerta roja por deslizamientos. Lea más: Aguacero en Antioquia: Bombero de Copacabana pasó de atender la emergencia a ser una de las víctimas Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .