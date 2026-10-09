Ya se han matriculado casi 40.000 carros eléctricos en nueve meses, con Tesla dominando el 41,6% de matrícula

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En la distribución del mercado, las cinco marcas con mayor volumen de ventas concentraron 77,5% del total de los vehículos eléctricos matriculados en lo corrido del año 2026.

El informe del Boletín de Vehículos Eléctricos e Híbridos , elaborado por Fenalco y la Andi con base en datos del Runt, señala que entre enero y septiembre de 2026 se registraron un total de 39.784 matrículas de vehículos eléctricos en el país. Esta cifra representa un crecimiento de 221,7% en comparación con el mismo periodo del año 2025, cuando se reportaron 12.366 unidades matriculadas.

El listado está encabezado por Tesla, que alcanzó 16.542 unidades matriculadas entre enero y septiembre de 2026, lo que equivale a una participación de mercado de 41,6%.

La segunda posición le corresponde a BYD, con 8.219 matrículas registradas en el periodo enero-septiembre de 2026 frente a las 6.681 del mismo lapso en 2025, lo que representa una variación positiva de 23,0% y una participación de 20,7% en el mercado acumulado.

En el tercer lugar se ubica Chery, al reportar 2.518 unidades matriculadas en el acumulado de 2026, comparadas con las 401 unidades del periodo equivalente de 2025, variación que equivale a un aumento de 527,9% y a una cuota de 6,3% del total nacional.

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El grupo de las cinco marcas con más ventas se completa con MG y Chevrolet. MG registró 2.109 vehículos matriculados y una participación de 5,3%, reflejando una variación del 894,8% frente a las 212 unidades acumuladas a septiembre de 2025.

Por su parte, Chevrolet obtuvo 1.450 matrículas, correspondiente a 3,6% de participación y una variación de 264,3% frente a las 398 unidades reportadas en el lapso del año anterior.

El comportamiento del mercado entre enero y septiembre de 2026 consolida un año de registros sin precedentes para la m

ovilidad limpia en el país, impulsado por cifras mensuales que alcanzaron máximos históricos, como los 5.895 vehículos eléctricos puros matriculados solo en el mes de septiembre.

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Este dinamismo ha llevado a que las tecnologías electrificadas superen por primera vez 50% de las matrículas mensuales en el sector automotor, un comportamiento reflejado en el desempeño comercial de marcas líderes como Tesla, BYD, Chery, MG y Chevrolet, que concentran la mayor parte de las 39.784 unidades acumuladas en lo que va del año 2026.

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