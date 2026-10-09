Ya se han matriculado casi 40.000 carros eléctricos en nueve meses, con Tesla dominando el 41,6% de matrícula

El informe del Boletín de Vehículos Eléctricos e Híbridos, elaborado por Fenalco y la Andi con base en datos del Runt, señala que entre enero y septiembre de 2026 se registraron un total de 39.784 matrículas de vehículos eléctricos en el país. Esta cifra representa un crecimiento de 221,7% en comparación con el mismo periodo del año 2025, cuando se reportaron 12.366 unidades matriculadas.
En la distribución del mercado, las cinco marcas con mayor volumen de ventas concentraron 77,5% del total de los vehículos eléctricos matriculados en lo corrido del año 2026.
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