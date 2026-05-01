Las matrículas de vehículos nuevos en Medellín se dispararon 74% durante abril

El sector automotor en el país mantiene su senda de recuperación este 2026. En abril, los colombianos matricularon 26.787 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 54% frente al mismo mes de 2025.

En el acumulado entre enero y abril, el mercado alcanzó 100.446 unidades, con un aumento del 49,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Según Fenalco y la Andi, estos resultados reflejan un repunte generalizado en la demanda de vehículos nuevos en el país.

El mayor dinamismo del mercado proviene del segmento de energías limpias. Los vehículos eléctricos registraron un crecimiento del 304% en abril, con 5.192 unidades vendidas. En lo corrido del año, ya suman 14.541 matrículas.

Le puede gustar: El auto más rápido del mundo corre a más de 496 kilómetros por hora, es eléctrico y chino

Por su parte, los vehículos híbridos crecieron 76% durante el mes, alcanzando 7.476 unidades. En el acumulado de 2026 (enero - abril) , este segmento llega a 27.238 vehículos, consolidándose como uno de los principales motores de la transición energética en el sector.