Gobierno Petro prometió $8 billones para vías terciarias, pero el avance no llega al 10%

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, calificó como “frustración” el desempeño del programa ‘Caminos Comunitarios para la Paz’, considerado la principal apuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de infraestructura.

El plan fue anunciado en 2022 con el objetivo de invertir $8 billones en la construcción, mejoramiento y rehabilitación de 33.000 kilómetros de vías terciarias a través de contratos directos con Juntas de Acción Comunal (JAC) y comunidades étnicas. Sin embargo, según Caicedo, los resultados hasta ahora son desalentadores: el nivel de ejecución total no llega al 10%.

El entusiasmo inicial contrastaba con las metas oficiales. El entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, llegó a describir el programa como “la columna vertebral de todo el plan de Gobierno en vías”.

En su momento, explicó que el esquema se diseñó para articular a las Juntas de Acción Comunal (JAC), al Invías y a los batallones de ingenieros militares, con una destinación presupuestal de $8 billones para el cuatrienio.

La meta, dijo en ese momento, era habilitar el 40% de las vías terciarias, muchas de ellas deterioradas por falta de mantenimiento o nunca construidas de manera adecuada.