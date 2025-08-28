Se destrabó el bloqueo en la nueva vía 4G que va de Medellín a Caucasia

En menos de 24, por fortuna, se pudo resolver el bloqueo vial que los habitantes de un municipio del Nordeste tenían sobre una de las vías que conecta la subregión con el Bajo Cauca y a Medellín.
Según informaron los medios locales, desde la noche de este miércoles 27 de agosto en varios puntos estratégicos de la vía Maceo–Vegachí–Remedios–Caucasia se venían dando bloqueos a raíz de las exigencias de la comunidad, la cual manifestó estar cansada de los constantes trancones que allí se dan ante la falta de apertura del nuevo eje vial que conectaría a Medellín con el Bajo Cauca por esta zona del Nordeste.