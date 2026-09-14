Video | Al ritmo del Caribe: Profesora utiliza la música para enseñarles a sus alumnos en Malambo

Al ritmo de la música del Caribe se enseña en las aulas de una parte de Colombia. En Malambo, Atlántico, la rutina escolar rompe moldes gracias a la propuesta formativa de la docente Angely Luz Escobar García, oriunda del tradicional barrio Abajo de Barranquilla. En la Institución Educativa Alberto Pumarejo, un salón de clases común puede transformarse de inmediato en una pista de baile para activar la jornada. En video quedó grabada la idea de la docente, la cual se ha vuelto viral los últimos días. Le puede interesar: De la Espriella sacó a Ricardo Valencia, director del Dane, tras polémica por cifras de empleo: duró solo tres semanas

La profe Angely Luz Escobar García lleva enseñando más de 20 años con esta dinámica. FOTO: Tomada de redes sociales de @laprofeangely

La educadora utiliza la música autóctona y el movimiento corporal con el fin de modificar la dinámica académica de sus estudiantes y reanimar su vínculo con las tradiciones regionales del Caribe colombiano.

El propósito detrás del baile: Formación y cultura al servicio de las aulas

En una entrevista concedida recientemente al medio regional Telecaribe, la profesional en educación explicó que la meta principal de esta estrategia es “preparar el estado de ánimo de los chicos” antes de iniciar formalmente las actividades académicas.

Según señaló en el diálogo con el medio televisivo, ella busca que la infancia llegue con mayor disposición anímica y mental para la recepción de conocimientos. Escobar es licenciada en Educación Básica Primaria, además de especialista en educación artística y lúdica. Su perfil académico y su labor como directora del Grupo Danza Bailando sustentan una propuesta donde afirma que en su ADN están “la danza y enseñar”. Esta trayectoria le permite estructurar ejercicios metodológicos que combinan el programa curricular con la riqueza folclórica de la zona.

De la “música de viejos” al plan de estudios con los niños

Entre los principales recursos del aula destaca la música de antaño, repertorio al que los estudiantes suelen calificar entre risas como “música de viejo”. La profesora reveló que lleva más de 20 años haciendo este tipo de actividad. Al sonar estos ritmos, los alumnos se animan a seguir el compás y participan activamente en una práctica pedagógica que genera impacto directo en sus emociones. Por otra parte, la estrategia sobrepasa la danza recreativa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La profe bailando con sus alumnos. FOTO: Tomada de redes sociales de @laprofeangely

Escobar aseguró que adapta sus enseñanzas a composiciones y géneros tradicionales para abordar los contenidos específicos de las asignaturas, haciendo de las melodías una herramienta didáctica permanente. También le puede interesar: Video | Gobernador de Caquetá y alcalde de Florencia se fueron a los golpes por una causa muy particular: esto fue lo que pasó Bloque de preguntas y respuestas