Videos | Daños, sustos y calles abiertas por los 10 sismos que se registraron en Venezuela y se sintieron en ciudades de Colombia

Al menos diez sismos, dos de ellos de magnitud 6,2 y 6,3, sacudieron buena parte de Venezuela entre el miércoles y la madrugada del jueves, informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Geológico Colombiano.
En ciudades como Caracas muchos pobladores asustados salieron a las calles al filo de la medianoche.
Los temblores se sintieron con mayor fuerza en los estados occidentales, como el petrolero Zulia, donde los habitantes reportaron haber sentido al menos tres sismos entre la tarde y la noche.