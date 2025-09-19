Voces y leyendas del balompié nacional invitan a vivir el Mundial como una gran familia

El regreso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comienza a sentirse en el país, no solo como un evento deportivo, sino como una celebración cultural que promete unir generaciones alrededor de la pasión por el fútbol.

Una campaña nacional reunirá a grandes referentes del balompié colombiano y a reconocidos periodistas para revivir el espíritu que caracteriza a la hinchada. Leyendas como Mario Yepes, Francisco Maturana, Faryd Mondragón y Óscar Córdoba, junto con Daniela Montoya, referente de la Selección femenina, se unirán a voces icónicas como Hernán Peláez, Nicolás Samper y Javier Fernández. La propuesta busca rescatar la esencia de lo que significa vivir el Mundial en familia: compartir, cantar y emocionarse más allá de los 90 minutos.

La iniciativa contempla una serie de experiencias en las principales ciudades del país, con actividades en espacios públicos y privados para que los colombianos revivan memorias de glorias pasadas y creen nuevas alrededor de la cita deportiva más grande del planeta.

“Después de ocho años, Colombia vuelve a esta fiesta y lo haremos como sabemos: en familia”, señaló Erick Strauss, director de Marketing e Innovación de Diageo Colombia y vocero de la campaña, destacando el papel del fútbol como punto de encuentro cultural y social.

Con este anuncio de que Buchanan’s llega como promotor oficial de la Copa del Mundo FIFA 26, el camino hacia el Mundial 2026 se abre no solo para la Selección, sino también para los millones de hinchas que esperan vivir esta celebración como un recordatorio de que el fútbol, más que un deporte, es un lazo que une al país entero.