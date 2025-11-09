DIM y Envigado definen primer finalista de Copa Betplay en el Atanasio; atractivo duelo de arqueros

Independiente Medellín y Envigado F.C. definen este lunes el primer finalista de la Copa Betplay-2025, en juego que se realizará desde las 7:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. La serie la lidera el conjunto rojo 1-0 tras el duelo de ida en el Polideportivo Sur, hace ocho días, con anotación de Diego Moreno a cinco minutos del final.

La ventaja es mínima para el equipo que dirige Alejandro Restrepo, que deberá emplear su mejor estrategia para mantenerla ante el conjunto de Andrés Orozco. Este último buscará igualar la llave con una victoria. El empate en los 90 minutos beneficiaría al DIM, mientras que el triunfo naranja por la mínima obligaría a recurrir a la definición desde el punto penal.

Restrepo aseguró tener la “plena seguridad” de que deberán hacer un “partido completo” en casa, poniendo todo lo mejor para clasificar a la final, tal como lo exige el momento del campeonato. Celebró la ventaja obtenida, pero la enmarcó en un tono de autocrítica y advertencia sobre la dificultad del encuentro, enfocando el trabajo en mejorar la eficacia ofensiva.

En el papel, y a juzgar por las nóminas, el favoritismo es del Equipo del Pueblo. Sin embargo, en el encuentro pasado, Envigado demostró tener argumentos e ímpetu con sus jóvenes jugadores para pelear de tú a tú. Restrepo reconoció que necesitan afrontar el compromiso con la máxima seriedad. En el primer partido, el rival sufrió la expulsión de Didier Palacios, a los 52 minutos, y aun así el Poderoso, que desperdició un penalti con Léyser Chaverra, se vio en aprietos para ganar.

Orozco, por su parte, manifestó que estar en la semifinal de la Copa es un “premio al compromiso” de los juveniles, quienes siguen compitiendo a pesar de las dificultades que atraviesa el club (incluido el descenso en la liga). Dejó un mensaje de lucha y de no rendirse: “El equipo debe ir a buscar la victoria, sabiendo que la llave sigue abierta y que su misión es disputar cada partido con todo su compromiso”.

En las presentaciones más recientes de estos clubes por Liga Betplay-1 2025, el Medellín viene de golear 4-1 a los juveniles del Pereira como visitante, mientras que Envigado, que ya perdió la categoría en la Primera A, empató 1-1 con Millonarios, dejándolo sin opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Para el encuentro de este lunes, el cuadro del sur del Valle de Aburrá contará con el regreso de Dairon Valencia y Juan Quejada. El local, por su parte, dispone de toda su plantilla principal, aunque por la importancia del partido se espera el grupo titular. Hasta el cierre de esta edición, el club no había anunciado la lista de convocados.