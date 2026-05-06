Reconocida periodista murió junto a su madre en un incendio en Nueva York

El mundo del periodismo se encuentra de luto tras el incendio de gran magnitud en el alto Manhattan, Nueva York, en el que murió una reconocida periodista que alcanzó a entrevistar a celebridades como Shakira, Jennifer López, Marc Anthony, Eva Longoria y Enrique Iglesias.

Se trata de la dominicana Yolaine Díaz quien falleció junto a su madre Ana Mirtha Lantigua. Las dos mujeres fueron víctimas de la conflagración que ocurrió en edificio de apartamentos de seis pisos ubicado en la calle Dyckman, en el sector de Inwood.

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De acuerdo con los reportes de las autoridades neoyorquinas, las llamas se originaron en el primer piso y se propagaron con rapidez a través de la escalera interior hasta alcanzar el techo del inmueble.

La periodista de 48 años y su madre de 73 perdieron la vida al intentar evacuar el edificio por la escalera interna, donde fueron sorprendidas por una densa humareda que les impidió continuar su huida.

Díaz fue víctima de una tragedia en la Gran Manzana que incluyó una tercera persona fallecida aún no identificada, 14 heridos y aproximadamente 100 residentes desplazados. Medios internacionales revelaron que el cuerpo de la periodista fue hallado junto a su perra chihuahua, llamada Bella. El padrastro de Yolaine logró sobrevivir al utilizar la escalera de incendios exterior.