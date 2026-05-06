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Reconocida periodista murió junto a su madre en un incendio en Nueva York

La periodista tuvo una destacada trayectoria en la revista People en Español y entrevistó a grandes celebridades de la música y el cine.

  • Yolaine Díaz falleció junto a su madre en un incendio en Manhattan, Nueva York. Foto: redes sociales
    Yolaine Díaz falleció junto a su madre en un incendio en Manhattan, Nueva York. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El mundo del periodismo se encuentra de luto tras el incendio de gran magnitud en el alto Manhattan, Nueva York, en el que murió una reconocida periodista que alcanzó a entrevistar a celebridades como Shakira, Jennifer López, Marc Anthony, Eva Longoria y Enrique Iglesias.

Se trata de la dominicana Yolaine Díaz quien falleció junto a su madre Ana Mirtha Lantigua. Las dos mujeres fueron víctimas de la conflagración que ocurrió en edificio de apartamentos de seis pisos ubicado en la calle Dyckman, en el sector de Inwood.

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De acuerdo con los reportes de las autoridades neoyorquinas, las llamas se originaron en el primer piso y se propagaron con rapidez a través de la escalera interior hasta alcanzar el techo del inmueble.

La periodista de 48 años y su madre de 73 perdieron la vida al intentar evacuar el edificio por la escalera interna, donde fueron sorprendidas por una densa humareda que les impidió continuar su huida.

Díaz fue víctima de una tragedia en la Gran Manzana que incluyó una tercera persona fallecida aún no identificada, 14 heridos y aproximadamente 100 residentes desplazados. Medios internacionales revelaron que el cuerpo de la periodista fue hallado junto a su perra chihuahua, llamada Bella. El padrastro de Yolaine logró sobrevivir al utilizar la escalera de incendios exterior.

El operativo para controlar las llamas en el lugar requirió la intervención de aproximadamente 200 bomberos. Aunque las causas exactas del incendio siguen bajo investigación, ha trascendido que el edificio, propiedad de SB Dyckman LLC, acumulaba más de cien infracciones al código de vivienda, incluyendo 15 citaciones solo en el último año.

¿Quién era Yolaine Díaz?

Yolaine nació en Bonao, República Dominicana y emigró a Nueva York en su adolescencia donde se graduó en periodismo en el Lehman College del Bronx.

Su carrera estuvo marcada por más de 15 años de labor en la revista People en Español, donde comenzó como pasante y ascendió hasta convertirse en editora digital de moda y belleza.

A lo largo de su trayectoria, entrevistó a figuras de talla internacional como Shakira, Jennifer López, Marc Anthony, Enrique Iglesias, Eva Longoria, Daddy Yankee, William Levy, Laura Pausini y Rita Moreno. Desde el 2022 dejó de ser parte de la redacción fija de la revista pero nunca rompió su vínculo con el medio, pues continuó colaborando con asiduidad en las secciones de entretenimiento, moda y belleza.

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