40 muertos y 150 heridos en accidente de trenes en España

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió el lunes “absoluta transparencia” sobre las causas del accidente ferroviario entre dos trenes que dejó al menos 40 muertos el domingo en el sur del país, un balance que podría aumentar porque siguen las operaciones de búsqueda de víctimas entre los amasijos de un tren.
El balance de la tragedia ocurrida en la región de Andalucía aumentó a 40 fallecidos el lunes por la tarde, uno más, explicó a la prensa el presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
“Son actualmente 40 fallecidos”, dijo el político en una conferencia de prensa en Adamuz, Córdoba, donde ocurrió el siniestro, añadiendo que harán falta “24-48 horas” para “saber a ciencia cierta cuántos fallecidos se han producido en este terrible accidente”.
Según el centro de datos (C.I.D.) creado para la catástrofe, a 23 de los fallecidos se les practicó ya la autopsia y 5 fueron “plenamente” identificados.